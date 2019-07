Nelle ultime ore si sta parlando sul web di un bellissimo gesto che è accaduto in Spagna e che ha visto come protagonista diversi partecipanti del Resurrection Fest, un noto festival musicale che si tiene a Viveiro dal 2006. Andando maggiormente nello specifico e stando a quanto riportato da un articolo del Corriere Della Sera, la folla ha sollevato un ragazzo in sedia a rotelle. Grazie allo 'stage diving', lo stesso ragazzo disabile ha potuto godersi il concerto della band melodic death metal originaria dalla Svezia 'Arch Enemy'. Durante lo stesso Live il giovane in sedia a rotelle indossava una t-shirt degli Slipknot, un altro gruppo che suonerà durante il festival spagnolo.

La lezione d'umanità e la viralità della foto

Come riportato dal già citato articolo del Corriere, durante il concerto si è avuta una vera e propria lezione di umanità. Tale lezione è arrivata grazie all'attitudine positiva del pubblico e al potente 'linguaggio' della musica, atto ad avvicinare e ad influire sulle emozioni e le anime delle persone. Inoltre, c'è da dire che la foto del giovane è diventata sin da subito virale e ha fatto il giro del web e delle tv di tutto il mondo.

Entrando nei dettagli, la stessa foto è stata scattata e pubblicata su Instagram da uno dei più importanti fotografi del Resurrection Fest, ovvero sia David Cruz.

Il festival per gli appassionati del metal e dell'hardcore: dagli Slipknot agli Slayer passando per i Parkway Drive

Per essere più precisi, lo stesso Resurrection Fest è un festival dedicato alla musica hard rock, all'hardcore punk e all'heavy metal in tutte le sue sfaccettature. Su ciò, c'è da segnalare che il festival spagnolo è uno dei più importanti 'ritrovi' per gli appassionati del 'rock pesante' e, d'altronde, esso porta ogni anno alcune delle più importanti bands legate a tale genere.

Andando nei dettagli, c'è da segnalare che durante questa edizione sono stati previsti i live di gruppi importanti del metal estremo come gli stessi Arch Enemy così come celebrità del thrash metal come gli Slayer e star dell'hard n'heavy contemporaneo e dell'alternative metal come gli Slipknot e, inoltre, del metalcore moderno come i Parkway Drive.

Indubbiamente, c'è da segnalare che si tratta di uno dei più grandi eventi della musica metal e hardcore contemporanea, musica che negli ultimi anni è stata decisamente sottovalutata e che non gode di ampia copertura da parte dei media mainstream.

Su ciò, bisogna dire che si spera che con il recente gesto d'umanità si possa guardare a questo tipo di concerti e festival anche con occhi nuovi, magari andando al di là dei tanti pregiudizi e stereotipi che imperano ancora su questo tipo di musica.