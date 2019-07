Correva l'anno 1986, in Italia si ballava sulle note di Madonna e dei Duran Duran e, nell'autunno di quell'anno, le sale cinematografiche venivano prese d'assalto da un successo cinematografico mondiale, un film d'azione tra i migliori della sua generazione: il mitico Top Gun, che rese una vera star mondiale Tom Cruise. Dopo oltre tre decenni arriva la conferma: Tom sarà ancora Maverick nel sequel in uscita nel 2020.

Top Gun, grandissimo successo del 1986

Il film, diretto molto bene da Tony Scott, ha grande ritmo, adrenalina, passione, diverse scene spettacolari e consacra Tom Cruise, nei panni di Pete Mitchell detto Maverick, grande star hollywoodiana. Oltre al protagonista, è doveroso citare Anthony Edwards, suo amico e compagno di equipaggio nel film nei panni di Goose, l'affascinante Kelly McGillis, oggetto delle attenzioni del protagonista, Val Kilmer nel ruolo di Iceman, l'antagonista di Cruise, e una sfavillante e bellissima Meg Ryan.

Il cast principale viene completato da due ottimi coprotagonisti, Tom Skerritt e Michael Ironside, che interpretano due superiori della base aerea di Miramar.

Il film ha fatto sognare un'intera generazione di adolescenti che speravano di diventare un giorno pilota d'aerei, un po' lo stesso effetto di Indiana Jones riguardo agli studi di archeologia, ed è stato campione d'incassi a livello mondiale.

'Top Gun: Maverick', il sequel

Si è parlato spesso di un sequel ma, col passare degli anni, il progetto è andato un po' nel dimenticatoio con grande delusione dei fan. Almeno fino ad oggi, visto che due giorni fa è stato pubblicato il trailer del secondo capitolo, dal titolo Top Gun: Maverick. Le riprese sono iniziate lo scorso autunno e Il film dovrebbe uscire in contemporanea mondiale il 26 giugno 2020.

Tra i protagonisti, oltre a Tom Cruise ovviamente, ci saranno Miles Teller, Ed Harris (quattro nominations all'Oscar), Jon Hamm, la bellissima e bravissima Jennifer Connelly (Premio Oscar nel 2002) e, per la felicità degli estimatori della pellicola, anche Val Kilmer. Nel film, Maverick è diventato un Istruttore della scuola di aviazione Top Gun e Miles Teller sarà al suo fianco nei panni del figlio di Goose, l'amico scomparso in un'esercitazione aerea nella pellicola del 1986.

Tom Cruise presenta il film

Tom Cruise, intervenuto a sorpresa al Comic-Con di San Diego, parlando del film ha dichiarato che si tratta di "un omaggio all'aeronautica, che io stesso amo. Un film spettacolare in cui si potrà vivere da vicino l'esperienza di stare in un aereo e delle difficoltà che questo comporta". L'attore ha concluso ringraziando la città di San Diego per essere stata ancora luogo delle riprese del film e ha definito Top Gun: Maverick un film sulla famiglia, l'eroismo, il sacrificio e la competizione.

Il seguito del famoso film ha già suscitato grande curiosità e aspettative, speriamo siano ben ripagate e si possa godere di uno spettacolo di buon livello. In questi 34 anni la tecnologia ha fatto passi da gigante, ma ripetere l'incredibile successo degli anni '80 sarà impresa ardua. Non ci resta che attendere il 26 giugno 2020.