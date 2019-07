Dopo qualche giorno di attesa, nei quali ha pubblicato diversi teaser e anticipazioni, è uscito finalmente l'atteso nuovo videoclip di Madonna, "Batuka", tra le tracce più intense, enigmatiche e sperimentali del suo quattordicesimo album di studio, "Madame X".

L'album "Madame X" è intriso dei suoni e i colori del Portogallo e "Batuka" s'ispira totalmente al Batuque, genere musicale originario di Capo Verde.

Dopo aver assistito ad uno spettacolo delle Batucadeiras di Capo Verde, Madonna non ha avuto alcun dubbio e ha voluto assolutamente collaborare con loro. Il risultato è stato, appunto, il brano "Batuka", di cui va estremamente fiera e che ha descritto in uno dei suoi ultimi post su Instagram, pubblicando uno spezzone tratto dal suo documentario "World of Madame X".

Madonna spiega il significato di 'Batuka' e cosa significa per lei

Nel filmato, di poco più di 3 minuti, Madonna spiega come ha conosciuto le Batucadeiras, cosa ha provato nel vederle esibire, cosa rappresenta per lei il Batuque ed il significato ultimo di "Batuka":

"Una canzone molto importante di "Madame X" è "Batuka".

Sono stata invitata ad assistere ad uno spettacolo di queste donne tutte sedute in cerchio a suonare, le Batucadeiras di Capo Verde, che mi hanno totalmente rapita, emozionata. Mentre suonavano, a turno hanno cominciato ad alzarsi in piedi e a cantare e ballare guidate dalla musica, totalmente improvvisata. In quel momento ho pensato che dovevo assolutamente fare un pezzo con loro e fortunatamente hanno accettato.

Ci siamo sedute tutte assieme in una stanza e abbiamo inciso il brano live. È stata una vera e propria esperienza religiosa. Anche i miei figli erano lì a cantare con le Batucadeiras, è stata come una celebrazione totale della vita. In "Batuka" si può sentire il potere, l'energia e la passione di queste donne, il loro dolore, la loro storia, quella della schiavitù, ma anche gioia, che è la cosa più importante.

Si sente, si avverte, che la musica delle Batucadeiras, e le cose che hanno da dire, nascono e sgorgano da loro in modo inconscio, come fossero direttamente connesse con quel passato di dolore e schiavitù ancestrale, per creare un mix di feeling che inglobano passato, presente e futuro. "Batuka" parla di un viaggio, di quel viaggio che dall'oscurità porta alla luce. Puoi tentare di sovrastare gli altri, approfittarti di loro, puoi applicare qualsiasi forza restrittiva su di un essere umano ma non potrai mai strappare via le loro anime".

Un brano tutt'altro che commerciale, intriso di significato e profondità, come si può naturalmente dedurre anche da queste parole stesse di Madonna.

Nel videoclip vediamo Madonna entrare a pieno contatto con le Batucadeiras, lasciandosi trasportare totalmente dalla musica, dalla gioia e il dolore ma, più di ogni cosa, dalla solidarietà femminile.