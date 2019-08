È arrivato l’annuncio ufficiale che i fan di Matrix attendevano da oltre quindici anni. Lana Wachowski è pronta a scrivere e dirigere Matrix 4: il quarto capitolo dell’universo di The Matrix. La notizia ufficiale arriva a pochi giorni dal ventesimo anniversario dall'uscita di The Matrix che, a partire dal 30 agosto, prevede una serie di proiezioni ed inziative commemorative.

Già arruolati Keanu Reeves e Carrie Anne Moss che vestiranno nuovamente i panni di Neo e Trinity, come nella trilogia originale.

Non sono stati forniti dettagli sulla trama, così come non ci sono conferme sulla presenza di Laurence Fishburne e del personaggio che interpretava il leader ribelle e mentore di Neo Morpheus.

Aleksander Hemon e David Mitchell affiancheranno nella sceneggiatura Lana Wachowski, che ha firmato, insieme alla sorella Lilly i tre capitoli precedenti. Alla produzione sarà invece affiancata da Grant Hill.

Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2020, ma non ci sono indicazioni sulla data di uscita.

Lana Wachowski, secondo quanto riportato dal The Sun, ha dichiarato di essere felice di lavorare di nuovo con i membri del cast originale "Molte delle idee che Lilly e io abbiamo esplorato 20 anni fa sulla nostra realtà sono ancora più rilevanti adesso. Sono molto felice di riavere questi personaggi nella mia vita e sono grata della possibilità di poter lavorare con i miei brillanti amici ".

Toby Emmerich di Warner Bros. Picture, che produrrà la pellicola, si dice entusiasta per la notizia: "Non potremmo essere più felici di rientrare in Matrix con Lana. Lei è una visionaria, un'autrice originale e creativa, siamo eccitati che scriva, diriga e produca Matrix 4".

"The Matrix," "The Matrix Reloaded" e "The Matrix Revolutions", al botteghino hanno fatto registrare un incassi milionari, ma non sono mancate le critiche specie per i sequel. Nel 2017 Warner Bros aveva annunciato un reboot, che poi non fu realizzato.

The Matrix ha dato vita a un videogioco

Enter the Matrix, un vero e proprio spin-off della saga pubblicato per per PlayStation 2, PC, GameCube e Xbox.

Più rigoroso nel seguire il film il titolo The Matrix Online per PlayStation 2, PC, GameCube e Xbox.

Infine, fu la volta di un MMO per PC che fu chiuso nel 2009 a causa dello scarso successo.

Curiosità: il Matrix è realizzato con le ricette del Sushi

Il codice macchina verde, la cascata apparentemente indecifrabile di caratteri, che è il simbolo del film sarebbe composto da ricette di sushi scritte con gli ideogrammi giapponesi.

A rivelarlo a Cnet fu Simon Whiteley, che è l’ideatore del codice e che avrebbe usato i libri di ricette della moglie per realizzarlo.