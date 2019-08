Ieri, lunedì 26 agosto, il palco del Prudential Center di Newark (New Jersey) ha ospitato per la prima volta gli attesissimi MTV Music Awards 2019, giunti ormai alla 36° edizione. Tante le star presenti, tantissime le canzoni portate in scena per ottenere il favore della giuria, diversi i premi da contendersi, una sola grande rivincita: quella di Taylor Swift.

Taylor Swift VS Kanye West

Era il settembre del 2009 quando, sul palco degli MTV Music Awards, Taylor Swift - vincitrice del premio Best Video con la canzone 'You Belong To Me' - veniva bruscamente interrotta da Kanye West durante il suo discorso di ringraziamento.

Il cantante era salito sul palcoscenico mentre Taylor parlava alla platea e le aveva strappato il microfono di mano: "Ti lascio finire, ma Beyoncè ha fatto uno dei video più belli di sempre". Una scena che aveva lasciato tutti increduli, una terribile umiliazione per la cantante, un rapporto che da quel momento non si è più ricucito.

Sono dovuti passare dieci anni prima che Taylor Swift avesse l'occasione di ottenere la sua rivincita personale, trasformando finalmente quello sgradevole incidente in un ricordo sbiadito.

Ieri, radiosa nei suoi shorts e negli stivaletti dorati, la star si è esibita davanti a una folla in visibilio con il singolo 'You Need To Calm Down'. Poco dopo - giusto il tempo di cambiare outfit e di spostarsi a centro palco - ha intonato 'Lover'.

Quando è arrivato il momento di ritirare il prestigiosissimo premio Video of the Year, Taylor è salita sul palcoscenico per il consueto discorso di ringraziamento e, questa volta, nessuno le ha strappato il microfono di mano per mettere in dubbio la sua vittoria.

Gli altri vincitori

Come ogni anno, i premi contesi dalle star agli MTV Music Awards sono numerosi. Taylor Swift si è aggiudicata il più prestigioso, ma sono tanti i vincitori di quest'ultima edizione.

Il premio Artist of the Year è stato vinto da Ariana Grande. Shawn Mendes e la fidanzata Camila Cabello si sono aggiudicati il premio Best Collaboration esibendosi insieme con il singolo 'Senorita'.

La cantante Billie Eilish - che in questo momento si trova in tour e non ha potuto ritirare il premio - è doppiamente vincitrice: Best New Artist e Push Artist oh the Year. Cardi B si è aggiudicata lo scettro di Best Hip Hop grazie a 'Money' e il riconoscimento di Best Latin è andato a Rosalia. I Jonas Brother si sono guadagnati un posto sul primo gradino del podio grazie al brano 'Sucker', che ha permesso loro di vincere il premio Best Pop.

Song of the Year è 'Old Town', di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus. Il premio Best Dance è dei Chainsmokers, che si sono esibiti con 'Call You Mine'. I Panic! At The Disco hanno il primato di Best Rock grazie a 'High Hopes'. In occasione dell'edizione 2019 del festival sono stati inoltre istituiti premi inediti: Best K-Pop, vinto dai BTS (grazie al singolo 'Boy With Luv'), e Fashion Trailblazer Award, ottenuto quest'anno da Marc Jacobs.