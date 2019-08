Dopo una lunga attesa, finalmente il 30 agosto arriverà in radio il singolo "Per Me" di Fabrizio Moro, estratto dal suo decimo album "Figli di nessuno". Si tratta di un testo scritto interamente dal cantante romano, mentre la musica è stata composta in collaborazione con il suo amico e produttore Roberto Cardelli.

L'artista ha ricordato che questa canzone è dedicata a se stesso, a tutta la fatica fatta per poter realizzare quel sogno che, a tratti, gli era sembrato irraggiungibile. Intanto a partire dal 12 ottobre l'ex insegnante di Amici sarà anche in tournée in diverse città italiane.

Per Me: terzo estratto di Figli di Nessuno

Dunque dal 30 agosto andrà in rotazione radiofonica "Per Me", terzo singolo estratto da "Figli di nessuno" dopo il rilascio di "Ho bisogno di credere" e "Figli di nessuno (amianto)" in duetto con il rapper Anastasio. Si tratta di un brano autobiografico, una sorta di ballad dal linguaggio piuttosto diretto nella quale il cantautore ripercorre - come fosse una sorta di rewind - vari momenti della sua vita, scanditi dal tempo che passa.

Nei tre minuti del brano, Moro trasmette una serie di sensazioni ed emozioni suggestive grazie alla potenza evocativa delle sue parole che lasciano il segno in chi le ascolta. Nel testo il cantante romano si sofferma sul suo percorso di vita, sulle esperienze e sulla sua conoscenza del mondo anche se non ha avuto la possibilità di viaggiare molto.

Intanto a partire dal 12 ottobre l'interprete capitolino sarà impegnato in una tournée che lo porterà nei palazzetti e nei teatri di tutta Italia.

La prima fase di concerti, infatti, lo vedrà protagonista nei palasport di Acireale, Roma e Milano, Invece dal 13 novembre approderà in diversi teatri a cominciare dal Tuscany Hall di Firenze.

L'artista, intervenendo su Instagram, ha annunciato di aver già stilato la scaletta dei suoi concerti, aggiungendo che in questa fase sta limando gli ultimi dettagli insieme al maestro Claudio Junior Bielli.

Quasi certamente Fabrizio Moro porterà sui palcoscenici di tutta Italia le undici tracce del suo ultimo album, che verranno alternate ai suoi più grandi successi, alcuni dei quali ormai sono già diventati delle vere e proprie hit della musica italiana e internazionale.

Ricordiamo, infatti, che dopo aver vinto la sezione Nuove Proposte a Sanremo 2007 con "Pensa", il cantante romano si è ripetuto nel 2018 trionfando tra i Big con "Non mi avete fatto niente" in coppia con Ermal Meta.

Grazie a questo successo, i due artisti sono approdati all'Eurovision Song Contest di Lisbona.