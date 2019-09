Il prossimo 22 novembre uscirà il nuovo album di Tiziano Ferro, ma intanto il secondo singolo estratto, che dà anche nome all'album (ovvero "Accetto miracoli"), sarà disponibile nelle radio già dal 20 settembre.

'Accetto miracoli'

Con Tiziano Ferro collaborano all'album, che segue "Il mestiere della vita", artisti come Giordana Angi, ex concorrente dell'ultima edizione di 'Amici', con cui ha scritto "Accetto miracoli", "Buona (Cattiva) sorte", "Seconda pelle" e "Casa a Natale".

Ma anche Emanuele Dabbono, che affianca Ferro e la Angi in "Buona (Cattiva) sorte" ed è presente anche nella traccia "Come farebbe un uomo".

L'album da cui è estratto il nuovo singolo è il settimo, se si esclude la raccolta "Best Of" pubblicata nel 2014 e che ha segnato uno dei più grandi tour del cantautore nei maggiori stadi, tour del quale è stato realizzato in seguito un DVD.

Del cantautore sono stati inoltre pubblicati due libri che racchiudono alcuni dei diari personali dalla prima adolescenza fino al 2010: "Trent'anni e una chiacchierata con papà" e "L'amore è una cosa semplice", che prende il nome dal singolo e dal rispettivo album omonimo.

Il nuovo singolo in uscita

Il singolo "Accetto miracoli" è il secondo estratto dal nuovo album dopo "Buona (Cattiva) sorte": annunciarne l'uscita è lo stesso Tiziano Ferro con un post sui suoi social dove ne spiega il significato.

"Accetto miracoli", come svela Ferro, parla del rapporto con il proprio destino e della necessità di essere capaci di consegnarci ad esso senza forzarne l'andamento, affidandoci a Dio (o all'Universo o ad un potere superiore, dipende da come ognuno vuole chiamarlo): in questo modo le cose andranno nel modo in cui devono, permettendo ai miracoli di accadere.

Il brano è già in pre-order e pre-save su iTunes e Spotify.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità

Le date del tour negli stadi

Le città che toccherà con il nuovo tour negli stadi previsto per il 2020, sono state annunciate dal cantautore attraverso dei video su Instagram e Facebook, con i quali aveva stuzzicato in modo ironico i suoi fan coinvolgendoli, come ormai è solito fare, prima di confermare le date effettive.

Le date confermate sono:

30 maggio 2020 - Lignano, Stadio Teghil

5 e 6 giugno 2020 - Milano, Stadio San Siro (doppia data)

11 giugno 2020 - Torino, Stadio Olimpico

14 giugno 2020 - Padova, Stadio Euganeo

17 giugno 2020 - Firenze, Stadio Artemio

20 giugno 2020 - Ancona, Stadio Del Conero

24 giugno 2020 - Napoli, Stadio San Paolo

27 giugno 2020 - Messina, Stadio San Filippo

3 luglio 2020 - Bari, Stadio San Nicola

7 luglio 2020 - Modena, Stadio Braglia

11 luglio 2020 - Cagliari, Arena Fiera

15 luglio 2020 - Roma, Stadio Olimpico.