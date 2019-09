Oggi CaneSecco ha pubblicato Veleno VIII, un brano che è anche e soprattutto un vero e proprio dissing indirizzato a Gemitaiz e MadMan, i suoi "nemici" di sempre, attualmente in rampa di lancio con il joint album Scatola Nera.

Veleno VIII, l'affronto di CaneSecco a Gemitaiz e MadMan

Il pezzo è accompagnato anche da un video ufficiale, caricato da CaneSecco sul suo canale YouTube. Il titolo del brano, così come la cover del pezzo, rappresentano un chiaro affronto ai due rapper, dato che "Veleno" è il titolo di una vera e propria saga di brani firmata da Gemitaiz e MadMan, giunta nel 2019 al settimo capitolo, con la traccia Veleno VII, che il giorno seguente all'uscita si è aggiudicata il record italiano di streaming per un singolo brano nell'arco di 24 ore.

CaneSecco ha dedicato, se così si può dire, la prima strofa a Gemitaiz e la seconda a MadMan, non a caso l'attacco della prima barra del pezzo fa il verso a quelli di Gemitaiz, con la frase "Er cane Secco te risponde scemo che vuoi?", mentre quello della seconda strofa fa il verso agli attacchi di MadMan citando "Le tecniche".

La strofa contro Gemitaiz con il riferimento al presunto schiaffo preso da Noyz Narcos

Nella strofa contro Gemitaiz, CaneSecco cita anche un presunto episodio verificatosi in passato, una voce molto insistente, circolata anni fa soprattutto in ambito romano – tuttavia indimostrabile in quanto mai suffragata da una documentazione video o fotografica – secondo cui Noyz Narcos nel 2010 avrebbe preso a schiaffi il collega e concittadino, colpevole di averlo dissato.

Difficile, se non impossibile, sapere con esattezza se questi fatti si siano effettivamente verificati, ciò che c'è di certo è che negli anni seguenti Gemitaiz e Noyz Narcos sono più volte stati immortalati insieme, scambiandosi talvolta pubblici attestati di stima, dimostrando di aver quindi risolto eventuali dissidi, qualora ce ne siano effettivamente stati precedentemente.

Questo il testo della rima di CaneSecco che fa riferimento ai presunti schiaffi ricevuto all'epoca da Noyz Narcos: "Er CaneSecco te risponde scemo che voi / Ancora dici in giro che parlo solo di voi / Però poi su ogni rima c'hai una frecciatina, con questa te ce prendo a schiaffi come aveva fatto il Noyz".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Rap

CaneSecco tira in mezzo (di nuovo) l'ex ragazza di MadMan

Nella seconda strofa spazio invece alle accuse a MadMan, criticato sul piano tecnico. Emblematico in tal senso l'attacco della strofa a lui dedicata: "Le tecniche sono sempre le stesse / Stai un po' fermo al 2007"; poi c'è una presa in giro abbastanza gratuita sul piano sentimentale, dato che CaneSecco ha tirato in mezzo anche FishBall, fotomodella, rapper ed influencer, ex fidanzata di MadMan, con queste parole: "Non hai imparato niente dalle storie prima / Con queste tipe qua ti ci puoi fare una sveltina".

Non è la prima volta che CaneSecco chiama in causa la ragazza per denigrare MadMan: lo aveva già fatto all'incirca un anno fa, durante una diretta Instagram, asserendo che il rapper nato in Puglia fosse stato più volte tradito dalla giovane durante la loro relazione, e ribattezzandolo con il nomignolo di "CornutoMan".