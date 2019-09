Questi sembrano proprio essere giorni di grandi novità per la musica indie italia, dopo l'annuncio del primo singolo da solista di Tommaso Paradiso che accompagnerà la serie tv Netflix "Baby", arriva anche la notizia del nuovo tour del cantautore romano Gazzelle (pseudomino di Flavio Bruno Pardini). Dopo gli esordi con in cui non mostrava la sua identità, postando online solo foto sfocate, pubblica il primo album "superbattito" e da lì la sua carriera è caratterizzata da un successo sempre maggiore, canzoni in classifica e concerti tutto esaurito.

Gazzelle in concerto

Questi sono gli anni della musica indie e anche il cantautore Gazzelle ha contribuito con i suoi brani a far apprezzare e comprendere il genere ad un pubblico sempre più vasto. Proprio per questo non è nuovo ai live.

La sua carriera è iniziata presto, esibendosi giovanissimo all'età di 22 anni nei locali della capitale. Ma è negli ultimi anni che ha collezionato tappe in giro per l'Italia, conquistando il pubblico anche dal vivo e non è nuovo ai sold-out, ben sei le date tutto esaurito del precedente tour "Punk Tour", Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Modugno (BA) e Venaria Reale (TO).

Le date del 'Post punk tour 2020'

Il tour "Post punk tour 2020" è prodotto e distribuito da Vivo Concerti e farà il giro dei palazzetti sportivi italiani partendo da Firenze il 15 gennaio 2020 per concludersi nel mese di febbraio a Napoli. Per il momento son state annunciate solamente sei date, ma non si sa se ne saranno aggiunte altre nel corso del tempo. Ecco quelle ufficiali:

Mercoledì 15 gennaio 2020 - Nelson Mandela Forum - Firenze

Sabato 18 gennaio 2020 - Mediolanum Forum - Milano

Venerdì 24 gennaio 2020 - Pala Catania - Catania

Martedì 28 gennaio 2020 - Palazzetto dello sport - Roma

Mercoledì 5 febbraio - PalaFlorio - Bari

Sabato 8 febbraio 2020 - Pala Partenope - Napoli

I biglietti saranno disponibili online dalle ore 11.00 del 23 settembre 2019 e nei punti vendita solo qualche giorno dopo ovvero da giovedì 26 settembre 2019.

E' l'artista romano stesso a comunicare ai suoi seguaci le date del "Post Punk tour 2020" tramite la sua pagina Instagram ufficiale, e come si legge nella didascalia che segue il post ci saranno "nuove canzoni, vecchi amori...".

Basta scorrere i commenti al post di Gazzelle per vedere con quanto entusiasmo sia stata accolta la notizia dai suoi fans, che sono tutti pronti ad aspettarlo sotto il palco.

Solo una frase mette un po' di malinconia, ma anche curiosità, infatti Gazzelle nello stesso post afferma anche che dopo le sei date che lui stesso definisce "speciali" si fermerà per un po' di tempo. Ma per il momento il futuro riserva un imminente tour in giro per l'italia e la possibilità di sentire finalmente o nuovamente dal vivo Gazzelle.