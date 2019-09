Ancora i fan dei TheGiornalisti non si sono abituati all'idea dell'abbandono della band da parte di Tommaso Paradiso, notizia che ha fatto il giro della rete e non solo in pochissimo tempo, che già arriva una nuova news o meglio delle nuove instagram stories di Tommaso a far discutere. E questa volta non coinvolgono solo i suoi follower ma anche i fan della serie Netflix "Baby" arrivata alla seconda stagione.

La storia su Instagram con la canzone inedita per Netflix

Anche questa volta, proprio come nei giorni scorsi, è una storia sull'account personale di Tommaso Paradiso a far parlare e incuriosire tutti i fan, non solo del talentuoso cantate ma anche di chi ama la piattaforma Netfix. Niente discorsi, niente spiegazioni o titoli, nella storia instagram pubblicata da Paradiso si vede solo lui ripreso dall'alto che canta una canzone inedita, poche parole "se mi guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio...".

Sembrerebbe solo un modo per presentare una nuova canzone, d'altronde lo stesso cantante aveva annunciato l'arrivo di qualcosa di nuovo che avrebbe portato solo il suo nome, e allora perché la notizia attira anche i fan della piattaforma Netflix?

I tag che accompagnano la storia pubblicata da Tommaso Paradiso sono un chiaro indizio. Sono stati infatti taggati i profili ufficiali di Netflix Italia, dell'attrice Alice Pagani e la pagina della Serie TV "Baby" che sta proprio per tornare sulla piattaforma con la seconda stagione questo ottobre.

La storia instagram del cantante romano è stata ricondivisa nella pagina ufficiale di Netflix seguita da altre storie in cui vediamo l'attrice della serie Pagani cantare la canzone e immagini dei personaggi con in sottofondo la voce di Tommaso che canta altre strofe.

Sarà la sigla della nuova stagione? Sarà una canzone della colonna sonora? Ancora non sono state diffuse maggiori informazioni, ma sono bastate solo poche note ad entusiasmare i fan dell'artista e della serie tv "Baby".

La serie tv 'Baby'

Ma qual è la trama di "Baby"? La serie venne trasmessa su Netflix per la prima volta nel 2018 ed è ambientata a Roma, racconta la vita di due ragazze adolescenti, Chiara e Ludovica interpretate da Benedetta Porcaroli e Alice Pagani, una vita apparentemente normale ma che nasconde una verità. Infatti le insicurezze, le paure e le frequentazioni portano le due ragazze nel giro della prostituzione.

È per il momento online solo la prima stagione, composta da 6 episodi, ma è già ufficiale l'arrivo della seconda prevista per il 18 ottobre. La stessa attrice Alice Pagani ha condiviso nelle scorse settimane la locandina ufficiale della nuova stagione proprio sul suo profilo Instagram ufficiale.