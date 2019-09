La cantante Emma Marrone ha recentemente annunciato sulla sua pagina Instagram di dover annullare i suoi impegni musicali per affrontare un problema di salute. Nel suo post indirizzato ai fan l'artista ha dichiarato di doversi fermare per problemi di salute esprimendo il proprio dispiacere per tutti coloro che avrebbero dovuto assistere a un suo concerto a Malta che purtroppo è stato annullato.

La notizia ha allarmato i migliaia di sostenitori della cantante e coloro che fanno parte del mondo dello spettacolo nonché colleghi e amici.

Il post di Emma, nel giro di due ore, ha raggiunto 60mila ''Mi piace'' . Su Twitter è stato creato l'hashtag ''Forza Emma'' e moltissimi sono stati i messaggi di affetto e solidarietà di chi segue e ama questa bravissima artista. Molti si chiedono se si tratta di una nuova malattia o se è una recidiva.

Emma Marrone, la malattia

Emma Marrone ha dovuto fare i conti, all'età di 24 anni, con un tumore che le aveva interessato l'utero e le ovaie.

Operata per ben due volte, l'artista ha superato il dramma che l'aveva colpita riuscendo a coronare il suo sogno di diventare una cantante. Dopo la malattia, infatti, è stata protagonista del Talent show ''Amici'' nel 2013 vincendolo. Da quel momento in poi la sua carriera è stata tutta in salita e la cantante ha partecipato ad alcune edizioni di Sanremo risultando anche vincitrice nel 2012 con la canzone ''Non è l'inferno''.

Spesso, durante le interviste rilasciate e le sue apparizioni in televisione, Emma ha raccontato delle sua malattia di come l'ha affrontata e sconfitta e di quanto la prevenzione possa essere utile per scongiurare patologie come, ad esempio, i controlli periodici o l'uso di preservativi.

Il Messaggio ai fan

Emma Marrone è sempre stata una persona forte e battagliera nell'affrontare sia il palco che la vita e anche critiche e offese e non si è mai arresa portando avanti le sue opinioni.

Il suo messaggio ai fan è stato, quindi, chiaro e senza giri di parole annunciando di doversi fermare per affrontare un'altra battaglia e chiudere una volta per sempre questa faccenda. Scegliendo una frase scritta da John Lennon ha dichiarato che nella vita succedono cose che non ti aspetti mentre sei intento a fare altri piani. L'artista ha rassicurato, comunque, i propri fan e le persone che le vogliono bene che ha intenzione di tornare più forte di prima e li ha ringraziati anche per il sostegno e l'affetto dimostrato in questo momento così importante e fragile della sua esistenza.

'' Succede, succede e basta'' scrive Emma nel suo post su Instagram. Tutti augurano, dunque, a Emma un ritorno alla grande sul palcoscenico e che possa trionfare ancora una volta sulla malattia che, purtroppo, l'ha costretta a una pausa che speriamo tutti sia di breve durata.