Joker, il più recente successo nel mondo del Cinema, negli ultimi giorni ha raggiunto al botteghino altri 2 milioni di euro, che fanno volare l'incasso totale fino ad ora a 13,5 milioni. La classifica dei film presenti nelle sale vede sul podio Gemini Man, con 363 mila euro, seguito da Il Piccolo Yeti, con 181 mila. Subito dopo C'era Una Volta A... Hollywood che ottiene 169 mila euro arrivando a 11,1 milioni totali.

Al quinto posto troviamo Brave Ragazze con 127 mila euro, Non Succede, Ma Se Succede invece raggiunge i 125 mila. Hole - L'abisso lo troviamo con 88 mila euro, mentre Le Verità con 80 mila. Poi Ad Astra e A Spasso Col Panda chiudono la classifica dei primi dieci dove in pole position c'è appunto Joker.

Joker, il film sul villain dei fumetti di Batman

Tra le origini che si attribuiscono al Joker una delle prime risale al 1951.

Il suo personaggio, ancora senza nome, in precedenza era stato un criminale di nome Red Hood, il cui abbigliamento era composto da uno smoking, un mantello rosso e un elmo dello stesso colore che gli copriva il viso. Durante un colpo finito male fu costretto a tuffarsi in una vasca colma di sostanze chimiche che lo sfigurarono per sempre, con il risultato dei famosi capelli verdi, la pelle bianca e le labbra rossissime, distorte in un sorriso eterno.

Un'altra origine che viene attribuita al personaggio di Joker riguarda proprio Batman, il cui intervento sulla scena del crimine fu il motivo della caduta nella vasca piena di sostanze chimiche. Nel più recente film, quello nelle sale cinematografiche in questi giorni, il Joker si chiama Arthur Fleck, vive con la madre e lavora facendo pubblicità per la strada travestito da clown, sognando un giorno di fare il comico.

La sua vita però è tragica, ignorato e bullizzato, sviluppa un tic nervoso che lo fa ridere incontrollabilmente anche nelle situazioni meno opportune. Un giorno Arthur Fleck non ce la fa più e reagisce con violenza armeggiando una pistola e commettendo un omicidio dopo l'altro. Mentre la polizia di Gotham City gli dà la caccia, la popolazione lo elegge eroe metropolitano, simbolo della rivolta degli emarginati contro l'arroganza dei ricchi.

Joker, campione di incassi a livello mondiale

Il film diretto da Todd Phillips con Joaquin Phoenix nei panni di Joker è pronto a superare i 300 milioni a livello mondiale. Anche negli Stati Uniti comanda le classifiche e il botteghino. Oltreoceano, La Famiglia Addams debutta con quasi 10 milioni di dollari, mentre Gemini Man è a 7,5. La visione del film è stata vietata ai minori di 17 anni negli States a causa di "comportamenti inquietanti, violenza, linguaggio scurrile e contenuti sessuali", mentre nel nostro Paese ha ricevuto il divieto ai minori di 14 anni.

Questa è, in euro, la classifica di incassi del box office in Italia aggiornata in data 12 ottobre:

1-Joker: 2.000.776

2-Gemini Man: 363.445

3-Il Piccolo Yeti: 181.882

4-C'era Una Volta A... Hollywood: 169.317

5-Brave Ragazze: 127.141

6-Non Succede, Ma Se Succede: 125.775

7-Hole - L'abisso: 88.418

8-Le Verità: 80.677

9-Ad Astra: 56.121

10-A Spasso Col Panda: 56.092