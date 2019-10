Si avvicina il 31 ottobre, giorno previsto per l'uscita ufficiale di 'Persona', il nuovo attesissimo album di Marracash. Il disco conterrà in tutto quindici tracce, di queste ben nove saranno arricchite dalle collaborazioni di altri artisti. Nella serata di ieri 24 ottobre è arrivato l'annuncio relativo all'ufficializzazione della collaborazione con Luché, mentre precedentemente erano stati annunciati i featuring con Massimo Pericolo, Cosmo, Madame, Sfera Ebbasta, Mahmood e Guè Pequeno.

'La persona più determinata che conosca'

Nell'annunciare le collaborazioni Marracash sta anche svelando alcuni aneddoti relativi alla lavorazione del disco, inseriti in dei veri e propri ritratti – seppur brevi – dei vari rapper e cantanti che hanno preso parte al progetto, cosa accaduta ovviamente anche per quanto riguarda la collaborazione di Luché, uno dei pochi che con Marracash ha un vero e proprio rapporto di amicizia che va avanti ormai da anni.

"Chiudo in bellezza con Luca, uno dei pochi con cui ho un rapporto che va oltre la musica – ha infatti esordito il King Del Rap – uno dei pochi di cui mi ascolto la musica in macchina. L'ho apprezzato dalla prima volta che l’ho sentito rappare [...] Se conto tutte le tracce che abbiamo fatto assieme esce fuori un album. Io e Luca siamo simili sotto diversi punti di vista. Anche lui è molto sensibile e vive periodi di profonde crisi.

Ma è allo stesso tempo la persona più determinata che conosca. Non ho mai smesso di pensare che si sarebbe preso quello che gli spettava, lui neanche, e così è stato. Ciao Luca, ti voglio bene, mi dispiace non esserci stato in 'Potere' (Marracash si riferisce all'ultima fatica discografica di Luché, 'Potere'), ma ero più morto che vivo, ero vuoto, so che anche tu non sai scrivere quando ti senti così. Sono contento che tu ce l’abbia fatta per il mio album, non sarebbe stata la stessa cosa senza di te".

Il ringraziamento di Luché: 'Felice di poter dire di averti nella mia vita'

Poco dopo è arrivato il ringraziamento dell'amico e collega Luché, tramite un commento lasciato sotto il post di Marracash. Queste le parole del rapper napoletano: "Hai descritto il nostro rapporto con la semplicità che ti contraddistingue, lasciando trasparire le nostre personalità complesse. Solo tu potevi farlo e io sono felice di poter dire di averti nella mia vita al di là della musica e tutto il resto. Ti auguro il meglio fratello mio".

'Persona', dal 31 ottobre disponibile in CD e vinile

'Persona', che arriva a ben quattro anni e mezzo di distanza da 'Status', ultima fatica discografica solista di Marracash, pubblicata nel 2015, sarà disponibile a partire dal 31 ottobre, sia in formato digitale che in CD o vinile, ed ovviamente anche su tutte le principali piattaforme di streaming attive in Italia.