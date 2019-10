Si avvicina il 31 ottobre 2019, giorno in cui finirà la lunghissima attesa dei fan di Marracash, che aspettano un nuovo disco solista sin dal 2015, anno di uscita di 'Status'.

Il King Del Rap pubblicherà infatti in quella data il suo nuovo album 'Persona', che conterrà in tutto quindici tracce. Di queste ben nove saranno arricchite da collaborazioni con artisti di vario genere, non solo rapper nel senso stretto del termine.

I nove feat di 'Persona' hanno lasciato l'amaro in bocca a qualche fan

Cosmo, Gué Pequeno, Massimo Pericolo, Luché, Coez, Madame, Tha Supreme, Mahmood e Sfera Ebbasta, questi i nomi degli artisti che andranno ad arricchire la tracklist di quello che Marracash ha definito come "Il progetto più ambizioso della mia carriera".

Tanti nomi, tanti generi, tanti stili ed influenze diverse, che tuttavia, come sempre avviene nel complicato panorama rap italiano, non hanno soddisfatto tutti.

Gli artisti presenti nella tracklist – non è ancora noto in quali brani saranno rispettivamente inserite le varie voci annunciate da Marracash – hanno esaltato molti supporter, lasciandone però altrettanti amaramente perplessi, sia per la presenza di determinati artisti nel disco, ma anche e soprattutto per l'assenza di altri.

Marracash commenta il mancato feat con Fabri Fibra: 'Abbiamo progetti futuri all'orizzonte, state sereni'

Su tutti, il nome che più di ogni altro i fan di Marracash, e più in generale gli appassionati di rap italiano, sembravano aspettarsi nella tracklist, come confermato anche dall'autore di 'Bastavano Le Briciole', è sicuramente quello di Fabri Fibra, artista che, proprio come Marracash, rappresenta un vero e proprio pezzo della storia e dell'evoluzione del rap italiano, un punto di riferimento per le nuove generazioni, che è allo stesso tempo apprezzato e stimato anche e soprattutto dai fan e dai colleghi più anziani.

Marracash ha quindi sentito il bisogno di fornire alcune spiegazioni ai tanti supporter, nonché ai curiosi, che si aspettavano di trovare Fabri Fibra nel disco.

"Siete stati in molti a commentare i featuring del mio album. Capisco che avreste voluto trovare nella tracklist il vostro rapper preferito – ha spiegato il rapper milanese classe 1989 – il vostro idolo, vostro fratello e magari vostro cugino, ma i feat di un album non sono degli attestati di stima.

Non chiedo il feat per il nuovo album agli artisti che ammiro (non solo, e non tutti, almeno) ma a quelli che ritengo possano dare un qualcosa in più nella canzone in cui sono ospiti, o che magari hanno delle capacità che non mi appartengono. Un nome tra quelli che mi avete scritto è quello di Fabri Fibra. Non è capitato il featuring per questo disco, ma abbiamo pezzi insieme e progetti per il futuro all'orizzonte, quindi potete stare sereni".