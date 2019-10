Stasera alle 21.10, Rai 4 propone il primo capitolo di Terminator, uno dei film di fantascienza più significativi della storia del cinema. L'evento è dovuto alla prossima uscita del nuovo capitolo della saga, Terminator – Destino oscuro, che sarà disponibile nelle sale italiane dal 31 ottobre. A seguire, sempre su Rai 4, ci sarà una puntata di Wonderland dedicata alla saga di fantascienza. per celebrare i 35 anni dall'uscita del primo film.

Le origini del mito

Il primo Terminator, uscito nella sale americane il 26 ottobre del 1984) fu prodotto dalla Orion Pictures, compagnia di produzione cinematografica fondata nel 1978 e attiva fino alla fine degli anni Novanta, quando venne venduta alla MGM. Si tratta del secondo film diretto da James Cameron, il quale inventò anche il soggetto e scrisse la sceneggiatura. Secondo dichiarazioni poi rilasciate dallo stesso regista canadese, l'idea originaria del personaggio apparve in sogno a Cameron mentre si trovava a Roma per dirigere il suo primo film (Piraña paura, 1982).

James Cameron, che al tempo viveva nella sua auto, vendette alla produttrice Gale Anne Hurd la sceneggiatura del film per la somma di un dollaro, a patto però che fosse lui a dirigere la pellicola. Questo azzardo si rivelò vincente: infatti questo film consacrò la carriera del futuro regista di Titanic e Avatar.

Arnold Schwarzenegger

Inizialmente l'attore di origini austriache era stato preso in considerazione per interpretare il ruolo di Kyle Reese, il soldato inviato nel passato per proteggere Sarah Connor.

Tuttavia, dopo un incontro durante il quale Cameron e Schwarzenegger avrebbero dovuto discutere di questa possibilità, il regista chiese all'attore di interpretare la parte del cattivo. Arnold Schwarzenegger era già un attore conosciuto, ma la sua interpretazione del cyborg lo rese una vera e propria icona.

La saga

Terminator divenne presto una saga: infatti il secondo capitolo, Terminator 2 – Il giorno del giudizi, uscì nel 1991.

Del 2003 è il terzo capitolo, Terminator 3 – Le macchine ribelli. Arnold Schwarzenegger non appare nel quarto film Terminator Salvation (2009), ma torna in Terminator Genisys (2015), un reboot ambientato su un'altra linea temporale che di fatto cambia gli eventi della prima trilogia. A breve uscirà anche nei cinema italiani il sesto capitolo, Terminator – Destino oscuro, con ancora Schwarzenegger nel cast.

La serata Rai

Su Rai 4 dunque il primo Terminator verrà trasmesso in prima serata, alla 21.10. Seguirà poi uno speciale di Wonderland, un programma di approfondimento trasmesso in seconda serata (stasera alle 23.05). Il programma tratterà della saga di fantascienza creata da James Cameron e saranno trasmesse testimonianze dello stesso regista e dei realizzatori dell'ultimo capitolo, nonché interviste a Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger.

Uno speciale da non perdere prima di scoprire la nuova storia della guerra tra umani e cyborg.