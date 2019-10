Per celebrare l'uscita del film "Io, Leonardo", al Cinema dal 2 ottobre, il Polo Museale della Lombardia in collaborazione con Sky Arte, ha deciso di aprire gratuitamente, per quattro appuntamenti speciali, le porte del Cenacolo Vinciano (detto anche "L'ultima Cena") situato a Milano.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di incentivare e diffondere la conoscenza del genio toscano Leonardo Da Vinci proprio nell'anno in cui si celebra l'anniversario dei 500 anni dalla sua morte.

Coloro che vorranno visitare il Cenacolo a Milano, lo potranno fare gratuitamente nei seguenti giorni: il 31 ottobre, il 28 novembre, il 19 dicembre e il 30 gennaio 2020, sempre dalle ore 19:30 alle 22:00. I biglietti disponibili sono 1200, di cui 360 sono destinati ai ragazzi tra i 18 e 25 anni e sono prenotabili tramite il call center o presso la biglietteria presentandosi alle ore 19 delle sere dell'apertura.

'Io, Leonardo', il ritratto inedito del genio toscano

Il film, uscito il 2 ottobre, è un affascinante viaggio alla scoperta interiore dell'uomo e artista, tutti aspetti che hanno contribuito alla nascita delle sue opere. Parallelamente, la mente del genio compie un viaggio nei luoghi più importanti dove ha incontrato i suoi allievi, gli altri artisti e vari uomini di potere. La pellicola racconta un Leonardo inedito nel fiore dei suoi anni, fuori dall'immagine comune di un uomo attempato con la barba lunga.

Il film è targato Sky con la regia di Jesus Carcers Lambert, già noto per il film "Caravaggio - L'anima e il sangue".

Interpretato magistralmente da Luca Argentero, con la voce narrante di Francesco Pannofino, "Io, Leonardo" ha avuto il patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, del Comitato Scientifico del Palinsesto Milano Leonardo 500, dai Comuni di Firenze, di Milano e di Vinci, ovvero le città più importanti nella vita di Leonardo Da Vinci. Inoltre, ha avuto il riconoscimento dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.

Il Cenacolo Vinciano, uno dei dipinti più famosi al mondo

L'Ultima Cena di Leonardo Da Vinci fu dipinto tra il 1494 e 1498 sotto il governo di Ludovico il Moro ed è uno delle opere più conosciute al mondo. E' stata definita dagli artisti contemporanei di Leonardo "un'opera parlante".

Situato nel refettorio dell'antico convento dominicano annesso alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano, è di 4,60 m di altezza e 8,80 metri di larghezza ed è dipinta con tempera e olio su una preparazione di gesso.

Il Cenacolo nel corso del tempo ha destato l'interesse di molti storici, scrittori e ricercatori che cercano di risolvere i presunti misteri che ci sono intorno a quest'opera, tanto da farne dei best seller come "Il Codice Da Vinci" e non solo. Insomma, non resta che cogliere l'occasione di visitare gratuitamente una delle opere d'arte più apprezzate e importanti al mondo.