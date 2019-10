Come ogni anno, la maggior parte degli eventi per Ognissanti in Toscana è a carattere gastronomico. Ciò è da imputarsi al fatto che i mesi di ottobre e novembre rappresentano il periodo dei funghi, del vino novello, dell'olio novo delle castagne e dei marroni.

Altre manifestazioni organizzate in Toscana per il weekend del 1° novembre sono invece a carattere espositivo e consistono in mostre mercato di vario tipo.

Dalla Fiera di Camaiore, organizzata da più di 500 anni, al doppio evento della Fortezza da Basso a Firenze, vediamo quali sono le idee possibili e le destinazioni papabili per trascorrere il giorno di Ognissanti in Toscana.

Fiere e mostre mercato per i giorni attorno al 1° novembre in Toscana

Uno dei principali eventi organizzati in Toscana per la data del 1° novembre è la Fiera di Ognissanti a Camaiore, in provincia di Lucca.

Organizzata da oltre 570 anni, ogni anno questa manifestazione della Versilia sistema 400 espositori per le vie, le piazze e le strade del centro storico camaiorese. I partecipanti possono girellare tra stand gastronomici, banchi artigianali e postazioni con abbigliamento, complementi di arredo, oggettistica e articoli per la casa.

Un'altra mostra mercato che si tiene ogni anno nei giorni intorno ad Ognissanti in Toscana è I Centogusti dell'Appenino ad Anghiari, in provincia di Arezzo.

Di fatto questa manifestazione consiste di una kermesse espositiva del turismo rurale e dei prodotti tipici della Valtiberina.

Riguardo ad altre mostre e ad altri appuntamenti fieristici, dal 31 ottobre al 3 novembre la location di Fortezza da Basso a Firenze si animerà con ben due eventi. Per il Ponte del 1° novembre, infatti, sono in programma Florence Creativity, fiera del "fatto a mano" giunta alla 13esima edizione, e la fiera nuziale Tutto Sposi.

Per gli amanti di fumetti, videogiochi e cosplay, infine, l'evento di riferimento è il festival Lucca Comics and Games, in programma da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre.

Sagre ed eventi gastronomici per il Ponte di Ognissanti 2019 in Toscana

A Volterra, in provincia di Pisa, dall'1° al 3 novembre e ancora prima, nei giorni di sabato 26 e domenica 27 ottobre, viene allestita un'ennesima edizione di Volterragusto, tradizionale mostra mercato autunnale del tartufo bianco e dei prodotti tipici.

Un'altra zona della Toscana molto attiva per il "Ponte" del 1° novembre è poi la Maremma: per la data di Ognissanti sono in programma le rassegne gastronomiche Gustatus ad Orbetello, la Festa delle Cantine a Sorano e Saturnia Zuppa in Piazza, nell'omonima località termale di Saturnia.

Dalla provincia di Grosseto a quelle di Arezzo e Siena dove invece sono rispettivamente in agenda la Festa dell'Olio Nuovo a Pergine Valdarno e il tradizionale Crastatone, ovvero la Sagra della Castagna a Piancastagnaio.