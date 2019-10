Il nuovo, attesissimo, album di Marracash si chiamerà 'Persona', sarà disponibile a partire dal prossimo 31 ottobre in formato fisico (sia doppio vinile autografato che CD) che digitale, ed ovviamente su tutte le piattaforme di streaming musicale attive in Italia.

L'annuncio ufficiale del rapper è arrivato nei giorni scorsi, dopo mesi di rumors che si rincorrevano. "In queste settimane voglio parlarvi di tutto quello che non ho avuto modo di raccontarvi nell'ultimo periodo", ha infatti spiegato lo scorso 10 ottobre l'artista milanese, che ha da poco compiuto 40 anni.

Ed effettivamente negli ultimi dieci giorni il King del Rap ha iniziato gradualmente a diffondere, in maniera minuziosa ma costante, le prime informazioni sul suo prossimo lavoro.

Marracash: 'A ognuno una parte del corpo di Fabio, per definire al meglio Marra'

Il disco di Marracash sarà con ogni probabilità costituito da quindici tracce – o almeno, per ora ne sono state annunciate quindici, un numero sicuramente già elevato per gli attuali standard delle tracklist degli album – ognuna di queste sarà in qualche modo collegata ad una parte del corpo.

Di questi brani ben nove saranno arricchiti dalle collaborazioni di altri rapper italiani. A svelare il numero delle collaborazioni è stato proprio Marracash nel primo pomeriggio di oggi.

Il rapper ha infatti fornito qualche anticipazione sul significato di questi, a dir poco numerosi, featuring, con un video caricato sui suoi popolarissimi canali social – circa due milioni di supporter tra le pagine ufficiali di Instagram e Facebook – queste le sue parole: "La parte più espressiva delle persone, il volto, spesso le nasconde.

I nostri tratti, i nostri movimenti, ci definiscono solo nello spazio, sono le persone a definirci nel tempo. Ho scelto nove di queste persone, e ad ognuna di queste ho deciso di assegnare una parte del corpo di Fabio, per definire al meglio Marra".

Il video si conclude poi con l'emblematica scritta "Nove featuring", ma i nomi degli artisti presenti non sono stati ancora diffusi dal rapper milanese originario di Nicosia.

L'unico nome certo tra i tanti che saranno presenti nel disco al momento è quello di Massimo Pericolo, già noto a tutti dato che era stato svelato a giugno.

'Il pezzo con Massimo Pericolo sarà il sangue del disco'

Il brano realizzato con Massimo Pericolo sarà infatti il "Sangue" del disco, a svelarlo era stato lo stesso Marracash, con queste parole, che erano servite al rapper anche per fornire una prima anticipazione del concept del disco: "Questo è il mio progetto più ambizioso.

Questo album sarà il mio 'avatar', ogni brano rappresenterà una parte del corpo, un organo vitale, reale come il cuore o intangibile come l’anima. Ad esempio, ho fatto un pezzo con Massimo Pericolo e sarà il sangue del disco".