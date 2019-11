L'artista di spicco della festa di Capodanno in piazza a Cagliari 2020 sarà Vinicio Capossela. La sera di martedì 31 dicembre il cantante di "Che coss'è l'amor", "Ultimo Amore" e "Ovunque proteggi" si esibirà in Piazza Yenne, ma i festeggiamenti dell'Ultimo dell'Anno si estenderanno anche ad altre piazze del capoluogo sardo.

Per celebrare l'entrata nel nuovo decennio l'amministrazione comunale sta pensando anche di organizzare un variopinto spettacolo pirotecnico, ma deve cercare di far quadrare il bilancio con le altre spese sostenute per il posizionamento delle luminarie, delle casette e di altri allestimenti natalizi.

Capodanno in piazza a Cagliari 2020: c'è Capossela in Piazza Yenne

Per il giorno di San Silvestro, la città di Cagliari festeggerà il Capodanno in Piazza Yenne con Vinicio Capossela.

Il grande artista intratterrà i presenti all'evento con brani emozionanti, canzoni struggenti, ballate e darà fondo a un repertorio che anno dopo anno si è arricchito di grandi capolavori. Oltre ai pezzi citati nel prologo, con ogni probabilità, Capossela non mancherà di intonare altre famose composizioni quali "Scivola vai via", "Il ballo di San Vito"; "Si è spento il sole", "Parla piano", "Marajà", "Nella pioggia" e altri ancora.

Quello che è certo è che la fantasiosa discografia di Capossela si compone ormai di sonorità per tutti i gusti, di brani ispirati alla cultura mediterranea, così come di canzoni dal ritmo balcanico, di pezzi sentimentali, così come di note ironiche e irriverenti.

Considerata la ricorrenza in questione non è escluso che l'ispirato chansonnier proponga soprattutto brani più ritmati e quindi più ideali per balli e danze, ma è quasi impensabile che l'interprete prima o poi non inviti il pubblico a "chiedere al vento" che cosa possa essere l'amore.

Esibizioni e festeggiamenti nelle altre piazze cagliaritane

Vinicio Capossela non sarà l'unico artista previsto per i festeggiamenti del Capodanno 2020 a Cagliari.

La sera dell'Ultimo dell'Anno, infatti, sono in programma altre esibizioni in altri siti della città; in Piazza San Giacomo, a partire dalle ore 22:30, si esibirà la band Mambo Django e a seguire il gruppo Foxi & Harry; nella location di Piazza Santa Croce, invece, a originare esclusive sonorità per aspettare e celebrare l'arrivo del nuovo anno saranno gli Smash Hits e poi il Dj Set Bettosun.

In totale, per il cartellone di appuntamenti che compongono i festeggiamenti di fine anno, il Comune di Cagliari ha speso 254.000 Euro. Il computo include i costi sostenuti per la presenza di Capossela, l'organizzazione logistica del concerto, il servizio di sicurezza e la campagna pubblicitaria a supporto.