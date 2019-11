Nelle ultime ore Eminem è stato investito da una vera e propria bufera mediatica, che si sta concretizzando sulle pagine dei giornali di tutto il mondo, americani in primis, sia cartacei che online, ed include anche altri due veri e propri pesi massimi dell'industria musicale internazionale, ovvero Rihanna e Chris Brown.

Leakato un brano di Eminem con dei versi inediti

Stando a quanto riportato dai media americani, i primi a rilanciare la notizia, su Reddit sarebbe stato diffuso un leak del brano 'Things Get Worse', realizzato dal rapper B.o.B, in collaborazione proprio con Eminem.

Il pezzo è già noto, risale infatti al 2011, ma la versione diffusa nelle ultime ore conterrebbe alcuni versi inediti, a dir poco duri nei confronti di Rihanna, che il rapper di Detroit avrebbe poi evidentemente preferito non inserire nella traccia ufficiale.

Chris Brown ammise di aver dato un pugno a Rihanna

Le liriche rimosse farebbero esplicito riferimento alle violenze che Rihanna avrebbe subito nel 2010 da Chris Brown, all'epoca suo fidanzato, che successivamente ammise di averle dato un pugno.

Le immagini del volto tumefatto della cantante caraibica fecero all'epoca il giro del mondo, suscitando ampie polemiche e contestazioni di vario genere nei confronti del cantante statunitense.

I versi incriminati di Eminem: 'Sostengo Chris Brown'

Oggi a suscitare polemiche è invece il fatto che le liriche presenti nel brano di Eminem siano state intese dai più come una sorta di attestato di stima nei confronti del comportamento violento di Chris Brown ai danni di Rihanna.

Queste le due barre inedite del brano di Eminem: "Let me give my two cents, of course I support Chris Brown / I'd beat a bi**h down, too, if she gave my di** an itch now", la cui traduzione letterale sta a significare: "Lascia che dia il mio parere ('Dare i miei due centesimi' è un modo di dire che può essere tradotto come 'Ti darò un parere non richiesto', ndr) naturalmente sostengo Chirs Brown / Anche io picchierei una pu...... se mi causasse un prurito al ca...".

Le rime scritte nel periodo in cui Eminem e Rhianna collaboravano assiduamente

Eminem non è nuovo a polemiche per la violenza dei suoi testi, o per la presunta misoginia di alcuni brani, tuttavia il fatto che in questo caso il pezzo fu pubblicato senza i versi 'dedicati' a Rihanna e Chris Brown, sta facendo supporre a molti che potrebbe essere stato lo stesso rapper a rendersi conto di aver esagerato, auto-censurandosi di conseguenza.

A far discutere online in queste ore anche il fatto che le liriche di Eminem siano state scritte un anno dopo l'inizio di una collaborazione musicale – a dir poco fortunata – tra il rapper e Rihanna, che tra il 2010 ed il 2012 portò i due artisti a duettare in diversi brani, con tanto di reciproche ospitate nei rispettivi concerti.