In questi primi giorni del mese di novembre, in occasione dell’apertura delle prevendite negli Stati Uniti per “Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle”, la Disney ha diffuso il nuovo poster creato appositamente per la versione Imax del film e l’interesse per le nuove vicende delle due sorelle aumenta a dismisura. Dopo ben 6 anni dall’uscita del primo film, finalmente in Italia il prossimo 27 novembre arriva Frozen 2!

Poster bellissimi e dove trovarli

Non c’è alcun dubbio sulla spettacolarità del nuovo poster del film, ormai in giro su tutti i social e messo in rete dalla stessa Disney, e chi ha visto e rivisto il trailer di “Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle” non potrà che emozionarsi ancora di più guardandolo. Il poster Imax riprende una scena e un momento davvero suggestivi, ovvero l’attimo in cui la regina Elsa, in nuovi abiti, più comodi ma sempre della stessa sfumatura di azzurro dell’incredibile abito di “All’alba sorgerò”, cerca di domare con i suoi poteri la forza di un mare in tempesta.

Caduta in acqua più volte si trova di fronte una creatura che assume le forme di un cavallo d’acqua, secondo la tradizione uno spirito acquatico mitologico che si erge a difesa dei segreti della foresta.

La storia del secondo film è tutta qui, la forza di Elsa ormai consapevole dei suoi poteri è ben tangibile e il viaggio alla scoperta dei segreti di Arendelle e delle origini dei poteri della regina può finalmente avere inizio.

La trama di ‘Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle’

Con “Frozen – Il regno di ghiaccio”, liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen “La regina delle nevi”, la Disney aveva realizzato il suo maggiore incasso nella storia del Cinema e aveva lasciato le due sorelle Elsa e Anna finalmente riunite: la prima smette di nascondere i suoi poteri, da sempre ritenuti pericolosi, riesce a utilizzarli per fare del bene e scopre che la chiave per controllarli è proprio l’amore; la seconda trova il vero amore in Kristoff, viene salvata e ritrova sua sorella dopo tanti anni di paura e non detti.

E adesso? Tutto sembrerebbe andare per il verso giusto fino a tre anni dopo i fatti, periodo in cui si svolge il sequel. Frozen 2 segue la protagonista Elsa alla scoperta del proprio passato e della nascita dei suoi incredibili poteri, partendo con lei, Anna, Kristoff, Sven e Olaf per un viaggio pericolosissimo e affascinante oltre i confini di Arendelle stessa, in una foresta magica che nasconde anche la verità sulla scomparsa dei genitori delle due sorelle.

Nuovi personaggi si incontrano, nuove minacce si pongono davanti ai personaggi ed Elsa dovrà di nuovo trovare un modo per controllare i suoi mutevoli poteri e usarli per salvare il suo regno una volta per tutte.

Le avventure in Frozen 2 non sembrano mancare così come la spettacolarità di questo nuovo capitolo dell’animazione Disney, già tangibile nel poster Imax.