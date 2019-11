Fabri Fibra è senza ombra di dubbio una colonna portante ed un punto di riferimento del Rap italiano. Tra i tanti meriti che gli vengono riconosciuti da buona parte degli ascoltatori c'è sicuramente quello di essere riuscito a portare quello che oggi è indubbiamente il genere musicale di riferimento delle nuove generazioni – ma che un tempo in Italia era seguito soltanto da un'esigua nicchia di appassionati – dove difficilmente era arrivato prima, imponendosi come artista mainstream, come testimonia la sua lunga carriera, ricchissima di successi che hanno varcato i confini della platea hip hop.

Fibra celebra la sua carriera con 'Il Tempo Vola 2002 – 2020'

Una carriera che l'artista di Senigallia ha finalmente deciso di celebrare con la pubblicazione del suo primo vero e proprio 'Greatest Hits'.

Lo scorso 25 ottobre è infatti uscito 'Il Tempo Vola 2002 - 2020', ultima fatica discografica di Fabri Fibra, costituita da una raccolta dei più grandi successi del rapper classe 1976, con l'aggiunta di alcuni brani inediti. Tra questi anche un pezzo realizzato con la collaborazione di Ernia e Rkomi, intitolato 'Lascia Un Segno'.

Ernia racconta la professionalità di Fabri Fibra: 'Non ho mai visto nessuno così focus'

In una recente sessione di botta e risposta con i fan della sua pagina Instagram il rapper milanese ex Troupe D'Elite ha raccontato qualche aneddoto relativo alla lavorazione del brano con Fabri Fibra, svelando come quest'ultimo gli abbia chiesto di rifare la sua strofa più volte prima di essere del tutto soddisfatto del risultato.

Ernia ha descritto il collega come un 'PRO' in ambito musicale, fornendo un ritratto, seppur breve, di un artista estremamente meticoloso e focalizzato sul suo lavoro. Queste le sue parole:

"È un vero Pro. Appena chiudevo un provino ci videochiamava nell'immediato per commentarlo, massimo tre minuti e squillava il telefono. Mi ha fatto rifare la strofa quattro o cinque volte, sottolineandomi quali fossero i punti forti ed i punti deboli di quello che avevo scritto. Non ho mai visto nessuno così focus".

Fabri Fibra sarà anche nel disco di Vegas Jones, nel brano 'Presidenziale'

Nelle ultime ore è stata annunciata l'ennesima collaborazione di Fabri Fibra per il 2019, l'autore di 'Squallor' sarà infatti presente nel brano 'Presidenziale', unico featuring di 'La Bella Musica', il nuovo album di Vegas Jones, la cui uscita – sia in formato fisico che digitale – è prevista per venerdì prossimo.

Nel corso del 2019 Fibra ha collaborato anche con Enzo Dong, Tha Supreme, Massimo Pericolo, Sfera Ebbasta, Mahmood, Side Baby, Dani Faiv, Shiva e Noyz Narcos, solo per citarne alcuni.