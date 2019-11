Il trailer è stato rilasciato nel pomeriggio del 27 novembre e, dopo poche ore, aveva già sfondato il muro delle 200 mila visualizzazioni. Numeri da record come sempre per i 'Me contro Te', i fidanzatini siciliani che, grazie al potere di Youtube, ma soprattutto alla loro incredibile genuinità e simpatia, sono diventati delle vere e proprie star tra i giovanissimi. Per Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio conosciuti come Luì e Sofì, il debutto sul grande schermo con 'La vendetta del Signor S' è fissato al prossimo 17 gennaio e 'rischia' di diventare uno degli eventi cinematografici dell'anno alla luce dell'affluenza prevista ai botteghini.

Un'esagerazione? In realtà basta dare un'occhiata al loro canale ufficiale Youtube che conta oltre 4 milioni e 300 mila iscritti ed al milione e mezzo di followers che li seguono su Instagram per comprendere quanto sia grande la loro popolarità.

'La vendetta del Signor S'

Diretto da Gianluca Leuzzi che ha già collaborato con Luì e Sofì su Disney Channel, distribuito dalla Warner Bros Italia, 'La vendetta del Signor S' si avvale della sceneggiatura degli stessi protagonisti insieme ad Emanuela Canonico ed Andrea Boin.

La fotografia ed il montaggio sono a cura di Davide Cerfeda. Chi segue le vicende di Luì e Sofì sul loro canale Youtube, sa bene che il misterioso Signor S è il loro acerrimo nemico. Non si conosce il suo nome e nemmeno il volto, di tanto in tanto compare nella vita dei due ragazzi per scombinarla con alcune sfide sempre più difficili che sono anche sconfinate nel fantasy più sfrenato (emblematica in tal senso quella in cui Sofì era stata trasformata in una sirena). Fino ad oggi i due youtubers sono sempre riusciti a cavarsela, ma a quanto pare nel film che uscirà nelle sale il prossimo 17 gennaio il Signor S, stanco dei tanti insuccessi, deciderà di intervenire in prima persona ed avrebbe pianificato una 'tremenda vendetta'. Come riusciranno ad uscirne stavolta i 'Me contro Te' non lo sappiamo, non resta che andare al Cinema per scoprirlo.

I due 'ragazzi d'oro' di Youtube

Dunque per i giovanissimi fan dei 'Me contro Te' (secondo le statistiche sono seguitissimi dai bambini che vanno dai 4 a 10 anni) ci sarà finalmente la soddisfazione di vedere svelato il grande mistero poiché, stando alle anticipazioni, il Signor S nel film farà finalmente la sua prima apparizione. Luigi Calagna e Sofia Scalia, quasi 27 anni lui e 22 lei, hanno aperto il loro canale Youtube nel settembre del 2014 e, grazie alla loro spontaneità e fantasia, si sono trovati tra le mani un successo strepitoso.

Sono cresciuti a Partinico, paese del palermitano non molto distante dalla provincia di Trapani e sono fidanzati da diversi anni, Sofia ne aveva soltanto 16 quando si sono conosciuti grazie ad un cugino di lei. Probabilmente una delle chiavi del loro successo sta proprio nell'essere una coppia affiatata che si sfida quotidianamente sul web con giochi e situazioni divertenti, all'insegna di un'ironia scanzonata e fantasiosa, priva di qualunque volgarità ed anche educativa in diversi frangenti. Dunque ideale per i bambini che impazziscono letteralmente per le loro storie ed anche per i loro libri: ne hanno tre all'attivo ed il quarto è uscito da poco, 'Le fantafiabe di Luì e Sofì' che rilegge in maniera divertente sullo stile dei 'Me contro Te' alcune celebri fiabe per bambini.