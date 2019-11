Dieci anni dopo il successo del dissacrante Benvenuti a Zombieland, Ruben Fleischer ci riprova con un sequel più maturo, ma ovviamente le risate non mancheranno. Esce oggi, giovedì 14 novembre, nelle sale cinematografiche italiane Zombieland 2, col titolo di Zombieland - Doppio colpo, pellicola che riunisce il cast principale composto da Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin, insieme a sorprendenti new entry. Al gruppo originale si aggiunge anche Rosario Dawson, nel ruolo di Nevada.

Zombieland 2 è nelle sale cinematografiche italiane da oggi 14 novembre

Un decennio dopo gli eventi narrati nel primo film, Columbus, insieme a Tallahassee, Wichita e Little Rock si è trasferito all'interno della Casa Bianca, diventata la sua base operativa. La convivenza non sarà facile, infatti emergono i primi contrasti tra Columbus e Wichita, la quale decide di lasciare il gruppo insieme alla sorella Little Rock.

L'apparente tranquillità viene interrotta quando la ragazzina conosce un ragazzo di nome Berkeley e decide di fuggire con lui. A quel punto Wichita rimane da sola ma non senza speranza; con l'aiuto di Columbus e Tallahassee si mette alla ricerche di sua sorella che sembra svanita nel nulla.

Nel frattempo, la minaccia degli zombie è ancora presente: i non morti si sono evoluti, dando vita a una società sorprendentemente suddivisa in tre differenti categorie: Homer, Hawking e Ninja. In breve fa la comparsa anche una quarta categoria, quella più letale, denominata T-800.

L'umorismo dissacrante che ha caratterizzato Benvenuti a Zombieland torna protagonista anche di questo sequel, che mescola situazioni comiche, distruzione, sangue e action movie per una narrazione che si estende dalla Casa Bianca al resto del Paese americano. La famiglia sarà il tema fortemente centrale di questo secondo film, in cui i quattro protagonisti dovranno fronteggiare le tensioni e crescenti difficoltà di una convivenza forzata, imparando a capirsi ed accettarsi in tutte le sfaccettature.

Stare uniti è l'unico antidoto per sopravvivere all'apocalisse e resistere alla minaccia esterna degli zombie.

Il successo di pubblico ottenuto nel 2009 convinse il duo di sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick a lavorare su un possibile sequel, volto ad approfondire le tematiche della prima pellicola. Wernick affermò di avere moltissime idee al riguardo, ma prima era intenzionato a riunire la squadra originale, ovvero il regista e il cast.

L'intento era quello di trasformare Zombieland in un franchise composto da più film. Il progetto rimase top secret a lungo, fino a quando la Sony Pictures diede ufficialmente il via libera.

Il tutto si è effettivamente poi concretizzato e l'uscita nelle sale di questo secondo film - oggi 14 novembre - ne è il coronamento finale.