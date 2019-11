Vegas Jones ha concesso nel primo pomeriggio di oggi un'intervista della durata di circa mezz'ora a Michele Wad Caporosso per Hip Hop Tv Italy. L'argomento principale della chiacchierata è stato ovviamente il suo ultimo disco 'La Bella Musica', pubblicato lo scorso otto novembre, composto da quattordici tracce ed arricchito da un unico ma pesantissimo featuring, quello con Fabri Fibra, nel brano 'Presidenziale', traccia numero tre del progetto.

Dopo i primi minuti dell'intervista, come consuetudine a Hip Hop Tv, Wad Caporosso ha iniziato a girare al rapper di Cinisello Balsamo le domande che gli spettatori stavano ponendo in diretta via Facebook e YouTube.

Al minuto 15 Vegas Jones è stato interpellato relativamente al significato di una barra contenuta nel brano 'Se piove grandina', traccia numero quattro di 'La Bella Musica'.

Nello specifico all'artista milanese è stato chiesto il significato della frase "Più divento grande più mi affascina quanto può far male l'acqua".

'Sto studiando che cosa vuol dire'

La risposta di Vegas Jones è stata sicuramente fuori dal comune. Il rapper ha infatti ammesso di non essere al momento in grado di fornire un significato a quello specifico passaggio del brano, queste le sue parole: "Sai che non lo so neanche io cosa intendo.

Però penso che quelle quattro barre siano una poesia, cioè, non lo so manco io, sto studiando che cosa vuol dire. Però fa male l'acqua in qualche maniera, non lo so. Poi io c'ho tutto questo rapporto con la mia bottiglia (Vegas Jones fa riferimento all'Acqua di Ciny, una linea di bottiglie d'acqua lanciate dal rapper, ma al momento disponibile soltanto in un punto vendita milanese, ndr), l'acqua poi è quella cosa a cui non si dice mai di no in certe situazioni, è una bella metafora".

Bisogna ammettere però, nonostante l'estrema onestà di Vegas Jones, che la barra può apparire insensata solo se scorporata dagli altri tre versi dell'ultima quartina del pezzo.

Queste le liriche in questione:

"Come l'ego mio diventa grande costruito come lego in camera

Che da goccia è diventato chicco che ti ammacca tutta la tua macchina

E la pioggia scende lungo il viso fra diventa grandine e si ghiaccia

E più divento grande più mi affascina quanto può far male l'acqua".

Vegas Jones parla della musica come auto terapia: 'Quando ho scritto Trankilo ero disperato'

Nel corso della chiacchierata con Michele Wad Caporosso Vegas Jones ha avuto modo di toccare anche svariati altri argomenti.

Molto interessante il passaggio al minuto venti, quando l'autore di 'Bellaria' ha dichiarato – fatto più che comune tra i rapper di tutto il mondo – di fare musica anche e soprattutto come auto-terapia personale.

Il rapper ha poi puntualizzato meglio il discorso citando uno dei brani in assoluto più apprezzati della sua discografia, ovvero 'Trankilo', queste le sue parole: "Sono assolutamente fan della musica come auto-terapia, io faccio musica per questo. Quando mi chiedono che cosa stavo pensando quando ho scritto Trankilo spiego che in quel momento ero disperato, vivevo male, ed ho scritto quel pezzo perché dovevo stare apposto".