Il 2020 si preannuncia un anno ricco di nuova musica, e tra gli artisti che ritroveremo ci sarà anche il rocker Gianluca Grignani. Sono passati 5 anni dal suo ultimo album in studio, dal titolo "A volte esagero" uscito nel 2014, e finalmente il cantautore è pronto a tornare con un grande progetto, anticipato dal singolo "Tu che ne sai di me".

'Tu che ne sai di me', il nuovo singolo di Grignani

E' partito il conto alla rovescia tra i fan dell'amato cantautore italiano, infatti il suo nuovo brano "Tu che ne sai di me" sarà disponibile dal 1° gennaio 2020, ma è già possibile pre-ordinarlo online.

Lo stesso Gianluca Grignani continua a regalare ai fan piccole anticipazioni del suo lavoro, ha condiviso un post con la copertina del singolo sul suo profilo Instagram ufficiale ed anche un video di pochi secondi dove possiamo ascoltare un frammento della canzone, poche parole ma dove risuona lo stile e la voce tanto amata del rocker.

La nuova canzone sarà accompagnata da un videoclip musicale che è già in lavorazione dalle prime settimane di dicembre, insomma sembra tutto pronto per il ritorno sulle scene di Gianluca Grignani.

Ma questa nuova canzone è solo l'inizio di un progetto molto più articolato, infatti Gianluca Grignani in questi anni di assenza dalla scena musicale si è dato molto da fare, infatti tornerà nel 2020 con ben tre album.

'Verde Smeraldo', il nuovo progetto discografico di Gianluca Grignani

Nelle recenti interviste il cantautore milanese ha parlato non solo del singolo "Tu che ne sai di me" in uscita il 1° gennaio, ma anche del suo nuovo progetto discografico. Ha raccontato di aver composto una sessantina di canzoni, che ascolteremo divise nei tre album in uscita nel 2020.

Gli album saranno "Verde Smeraldo 1", "Verde Smeraldo 2" e "Verde Smeraldo 3": ancora non c'è una data precisa di uscita, ma i suoi fan sono già impazienti e curiosi di ascoltare questi nuovi lavori, perché nonostante l'assenza degli ultimi anni Gianluca Grignani resta comunque uno dei rocker italiani più amati.

Si parla anche già di un tour per le città italiane, ma ancora nessuna notizia ufficiale è trapelata e non si sanno possibili date e città, ma di certo i suoi fan ci sperano e non vedono l'ora di ascoltare dal vivo le nuove canzoni ma anche i classici successi come "Destinazione paradiso" che nel 2020 compie 25 anni.

Proprio per celebrare le "nozze d'argento" del brano che nel 1995 rese celebre il cantautore milanese, all'inizio del nuovo anno uscirà un vinile.

Non resta insomma che seguire il rocker Gianluca Grignani in questo 2020 che si prospetta ricco di sorprese e novità, per scoprire le nuove canzoni della trilogia "Verde Smeraldo".