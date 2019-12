Grande attesa per la 70esima edizione del Festival di Sanremo, che sarà presentato e diretto da Amadeus: il conduttore non si è lasciato andare ad indiscrezioni, ma le voci sui possibili big in gara, tra cui spiccano Michele Bravi e Gianluca Grignani, si rincorrono ormai da un po' di tempo e pare ci siano nomi sempre presenti nei vari pronostici.

Le donne in gara

Tra le cantanti della categoria big pare ci potrebbero essere Elodie, ex concorrente di Amici e attuale compagna di Marracash, Giusy Ferreri e Irene Grandi, ormai da tempo lontana dal grande schermo e che pare si presenti con una canzone scritta per lei da Vasco Rossi.

Infine potrebbero gareggiare anche Levante, Giordana Angi, arrivata seconda ad Amici lo scorso anno dietro ad Alberto Urso; viene citata tra le papabili anche Noemi: sarebbe per lei il quinto Festival di Sanremo.

Gli uomini in gara

Grande attesa anche per i cantantri che si esibiranno e concorreranno al Festival di Sanremo 2020. tra cui Michele Bravi: il cantante infatti era sparito dalle scene dopo un tragico incidente d'auto che lo aveva visto coinvolto nel novembre 2018. Tra gli altri nomi papabili spuntano anche Gianluca Grignani, Brunori Sas, Francesco Gabbani, Anastasio, vincitore di X Factor 12, Fred De Palma, Paolo Jannacci, Achille Lauro, Alberto Urso.

Non solo, per quanto riguarda i big uomini si parla anche di Francesco Renga, Paolo Vallesi, Piero Pelù, Matteo Bocelli, figlio del tenore divenuto famoso proprio grazie al Festival e salito sul palco dell'Ariston l'anno scorso proprio insieme a lui. E ancora Achille Lauro (per lui sarebbe il secondo Festival di Sanremo), Diodato, Marco Marini, i Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt.

Gli ospiti del 70esimo Festival di Sanremo

Tutte le conferme ufficiali saranno comunque date in occasione della puntata speciale de I Soliti Ignoti, proprio condotta da Amadeus il 6 gennaio prossimo. Ad oggi però ci sono ancora indiscrezioni anche sui possibili ospiti del Festival e solo Roberto Benigni è stato confermato ufficialmente. Tra gli altri papabili spicca da mesi il nome di Tiziano Ferro, preso in considerazione anche come possibile co-conduttore al fianco di Amadeus ma mai confermato.

Come ospite potrebbero invece non essere presente Jovanotti (Fiorello pare abbia detto che lo stesso Lorenzo Cherubini non sarà disponibile). Tra gli ospiti pare potrebbe salire sull'ambito palco dell'Ariston il cantante Ultimo, che l'anno scorso arrivò secondo dietro a Mahmood, scatenando non poche polemiche. Lui stesso durante la conferenza stampa ufficiale e successiva alla premiazione si dimostrò indignato del verdetto.

Ormai manca davvero poco agli annunci ufficiali e i toto-nomi impazzano sul web e sulle testate giornalistiche nazionali, non ci resta che attendere qualche giorno e goderci le festività.