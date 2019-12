Il MyFrenchFilmFestival, ha generato 10 milioni di visualizzazioni l'anno scorso in 200 territori. Quest'anno alla sua decima edizione, dal 16 gennaio al 16 febbraio 2020, inviterà nuovamente gli utenti web di tutto il pianeta a scoprire 10 cortometraggi e 10 lungometraggi in concorso, nonché una selezione di film fuori concorso, tutti sottotitolati in 10 lingue. Commedia, fantastico, romanticismo, dramma, film d'animazione, tutti i generi che rappresentano la diversità dei film francofoni saranno sotto i riflettori.

Lo scopo del festival cinematografico on line è quello di far scoprire i giovani registi francesi e permettere agli internauti di tutto il mondo di condividere il loro amore per il cinema. MyFrenchFilmFestival è organizzato da UniFrance, l'organizzazione incaricata di promuovere il Cinema francese in tutto il pianeta.

Dove vedere i film

I cortometraggi possono essere visti gratuitamente in tutto il mondo, mentre i film hanno un costo di visione (€ 1,99 per film o € 7,99 per pacchetto). Il festival sarà completamente gratuito in Africa, America Latina, Corea del Sud, India, Polonia, Romania e Russia.

Gli utenti Web possono trovare i film della selezione su MyFrenchFilmFestival.com e parallelamente su 50 piattaforme di video on demand, che presenteranno il festival a livello internazionale, tra cui l'app Apple TV (in oltre 90 territori), Amazon Prime Video, Google Play e persino MUBI. Le proiezioni dei film si terranno anche nei cinema più vicini durante il festival. Per ulteriori informazioni sulle proiezioni, è possibile visitare il sito web dell'Institut français. Sugli Aerei, MyFrenchFilmFestival sarà disponibile per la visione da parte dei viaggiatori delle compagnie aeree, con film proiettati su una serie di compagnie aeree internazionali durante tutto l'anno.Tutti i dettagli su questo servizio saranno pubblicati sul sito web del festival.

Tre premi vengono assegnati alla chiusura del Festival

La premiazione sarà composta dal Premio del regista con una giuria di registi internazionali; Premio del pubblico deciso dagli spettatori di tutto il mondo che votano i loro film preferiti online tramite la piattaforma del festival; Premio internazionale della stampa assegnato da una giuria di giornalisti stranieri. Le giurie del Premio del cineasta e del Premio internazionale della stampa si incontrano a Parigi durante il festival per eleggere i film vincitori.

I film premiati vengono proiettati sui voli Air France per un periodo di sei mesi. La selezione completa del festival e i membri della giuria dei cineasti saranno presentati all'inizio di gennaio 2020 a Parigi.