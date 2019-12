Giovedì 12 dicembre, dalle ore 21:15, andrà in onda la finale di X Factor 13. L'ultima puntata del talent show si svolgerà come di consueto nel Mediolanum Forum di Assago e sarà visibile in diretta sia su Sky Uno che in chiaro su TV8. Quattro i concorrenti rimasti a giocarsi la vittoria: i Sierra e i Booda per Samuel, Sofia per Sfera Ebbasta e Davide per Malika Ayane. Nessun concorrente per Mara Maionchi, il giudice che alla vigilia del programma poteva vantare la maggiore esperienza e la vittoria dello scorso anno.

La finale sarà composta da tre manche: nella prima i cantanti duetteranno con Robbie Williams sulle note di alcune delle sue più celebri canzoni, nella seconda i tre concorrenti rimasti canteranno un medley dei brani che più li rappresentano mentre nell'ultima manche i finalisti canteranno il loro inedito.

Finale X Factor, gli ospiti

Come accaduto anche nelle scorse edizioni saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno sul palco del Forum di Assago: tra questi Ultimo, rivelazione del 2019. Dopo il secondo posto (arrivato tra le polemiche) al Festival di Sanremo, il giovane artista ha collezionato una serie di successi che lo porteranno nel 2020 a un tour negli stadi: due volte a San Siro, due volte al San Paolo di Napoli, due volte al Franchi di Firenze e due volte allo stadio Olimpico di Torino, il tour si concluderà con un grande concerto il 19 luglio dell'anno prossimo al Circo Massimo a Roma: data, questa, già quasi sold out.

Ma nel corso della finale di X Factor vedremo sul palco anche Robbie Williams, cantante britannico che nel 2006 entrò nel Guinness World Record per essere riuscito a vendere 1,6 milioni di biglietti per il tour mondiale in un solo giorno; l'ex cantante dei Take That presenterà il suo nuovo album "The Christmas Present", il primo dedicato al Natale. Infine, nel corso della diretta salirà sul palco anche Lous and the Yakuza, autrice del singolo "Dilemme" che sta scalando le classifiche del nostro Paese.

I brani che saranno eseguiti nel medley

Sono state annunciate le canzoni che i 4 finalisti porterebbero nel medley previsto nella seconda manche; Sofia porterà "Fix You" dei Coldplay, "C'est la Vie" di Achille Lauro e "Papaoutai" di Stromae. I Sierra invece si esibiranno con "Le acciughe fanno il pallone" di Fabrizio De Andrè, "7 rings" di Ariana Grande e "Dark Horse" di Katy Perry. I Booda, invece, hanno scelto "Heart beat" di Nneka, "212" di Azealia Banks e "Ehy Mama" di David Guetta e Nicky Minaj.

Infine, Davide si esibirà con "How long has this been going on" di Gershwin, "Why’d you only call me when your high" degli Arctic Monkeys e "Don't stop me now" dei Queen.