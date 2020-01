Antonella Elia sta facendo molto parlare di sé durante questa edizione del Grande Fratello VIP: schietta e senza peli sulla lingua ha già scatenato svariate discussioni in casa, la maggior parte delle quali con la modella Fernanda Lessa. Durante la diretta del 24 gennaio la Elia ha discusso con Adriana Volpe, riprendendo argomenti già affrontati durante i daytime dei giorni precedenti. Inoltre, Ivan Gonzalez è stato eliminato dal televoto e Licia Nunez ha scoperto di essere stata lasciata dalla compagna tramite un post su Instagram.

Antonella Elia discute con Adriana Volpe

Durante la puntata del 20 gennaio, Adriana Volpe aveva deciso di salvare Fernanda Lessa dal televoto, perché era stata molto colpita dalla storia personale di quest'ultima. La decisione non è piaciuta molto ad Antonella Elia, che con la Lessa ha avuto diversi screzi sia durante i daytime che in puntata. In confessionale la Elia ha poi affermato che la Volpe "deve sempre fare la perfettina", aggiungendo che "non avrebbe mai nominato una donna che risale dal baratro", proprio perché "è una grande giocatrice".

Durante la puntata del 24 gennaio Signorini ha mostrato le parole dette dalla Elia alla Volpe, che si è alzata in piedi per fare un discorso: "Io ho salvato Fernanda perché è una donna vincente, lei porta un bel messaggio", riferendosi alla storia di alcolismo della Lessa.

La Elia, dal canto suo, ha tuonato "Se sei mia amica stai dalla mia parte, non ti schieri con una persona che odio", riferendosi ad Adriana, e Signorini ha specificato che in casa i concorrenti non possono diventare amici perché sono uno contro l'altro.

"Io stimo Fernanda perché ho capito com'è, ma stimo anche Antonella perché è sincera, è una bellissima persona", ha chiosato Adriana, cercando di ristabilire la pace con la coinquilina Antonella. Le due sembrano essersi chiarite.

Ivan Gonzalez viene eliminato

Lo spagnolo Ivan Gonzalez, che era già stato tentatore di Temptation Island e tronista di Uomini e Donne, è stato eliminato dal pubblico a casa: ha perso contro l'ex Miss Italia Carlotta Maggiorana.

Gonzalez aveva fatto molto parlare di sé nella casa, sia per la sua storia personale che per il suo modo di fare. Ivan ha raccontato più volte la sua travagliata storia familiare: i suoi genitori lo hanno avuto all'età di quindici anni e lui, dopo anni, ha scoperto che quella che credeva essere sua sorella era sua madre; in più non vede il padre da tempo. Lo spagnolo è stato criticato per i suoi comportamenti da "dongiovanni"; nella casa ha corteggiato sia Paola Di Benedetto che Clizia Incorvaia.

Licia Nunez scopre di essere stata lasciata dalla compagna su Instagram

Licia Nunez, al secolo Lucia Vanessa Del Curatolo, è stata al centro di alcune polemiche sin dalla prima puntata del Grande Fratello VIP.

La barlettana ha infatti raccontato più volte del presunto tradimento subito dall'ex compagna Imma Battaglia con l'attuale moglie di quest'ultima, l'attrice Eva Grimaldi: la Nunez sarebbe anche stata invitata al matrimonio.

Durante un confronto avuto in casa con la Battaglia, le due hanno discusso perché l'attivista sosteneva che Licia avesse inventato tutto e le cose fossero andate diversamente da come la Nunez le aveva raccontate ai suoi coinquilini. Secondo la Battaglia, inoltre, Licia si sarebbe autoinvitata al matrimonio tra lei e la Grimaldi.

Durante la diretta del 24 gennaio, Alfonso ha chiesto a Licia se è vero che lei e la Battaglia si sentano ancora tramite messaggi, come lei ha dichiarato nei giorni precedenti, e la Nunez ha ammesso che "ci sentiamo perché c'è affetto".

Dopodiché, l'ha invitata ad andare nella Mistery Room per vedere una cosa: si tratta di un post pubblicato su Instagram dalla sua attuale compagna, Barbara Eboli. "Ho provato a capirti con amore, ma tu hai sorpassato il limite", ha scritto la Eboli, "hai raccontato un gesto che pensavo fosse solo nostro", ha continuato, tra lo stupore della Nunez. "Non posso capirti più. Buon percorso", ha chiosato Barbara.

Licia ha chiesto chiarimenti perché non ha compreso il messaggio, dicendo che "Non penso che questo possa essere un post d'addio". Signorini ha citato come possibile giustificazione le troppe menzioni di Imma, ma Licia ha dichiarato che "non capisco quale sia il gesto di cui parla", aggiungendo che "ho parlato di Imma perché lei è andata in tv a dire che sono una bugiarda", e chiedendo infine un confronto con Barbara.