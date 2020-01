Il 2020 sembra essere l'anno dei grandi ritorni sulla scena musicale italiana: Gianluca Grignani è tornato con un nuovo singolo e ben tre album in uscita, J-Ax è pronto a farci sentire il suo nuovo album "ReAle" ricco di collaborazioni ed anche Elodie ha tante belle sorprese pronte.

Il nuovo album di Elodie 'This is Elodie' ed il singolo 'Non è la fine'

La cantante Elodie fa infatti il suo ritorno in grande stile in questo 2020 appena iniziato con il nuovo singolo "Non è la fine" nel quale duetta con l'artista Gemitaiz.

Il video ufficiale del brano sarà disponibile dal 9 gennaio alle 14 su Youtube, come fa sapere l'artista sui suoi canali ufficiali.

Ma la stessa cantante ha anche annunciato l'uscita di "This is Elodie", il suo nuovo album che sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali dal 31 gennaio. Si dovrà invece aspettare un po' di più per il cd fisico, che sarà presente nei negozi di dischi dal 7 febbraio. I fan della cantante possono già pre-ordinare l'album su tutte le piattaforme digitali.

Elodie sul suo profilo Instagram ufficiale accompagna il lancio di tutte queste novità artistiche con la foto della copertina del suo ultimo lavoro ed afferma che "...è molto più di un disco, è quello che sono in questo momento." Ecco il post pubblicato su Instagram dall'artista.

Insomma manca davvero poco per scoprire il nuovo lavoro musicale di Elodie e forse anche per conoscerla meglio, visto che dalle dichiarazioni della cantante sembra si tratti di un progetto davvero personale.

La partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con il brano 'Andromeda'

Ma Elodie non si ferma qui: la troveremo dal 4 febbraio sul celebre e prestigioso palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo, evento molto importante per gli artisti italiani. La cantante parteciperà a questa edizione 2020 con il singolo "Andromeda", un nuovo brano inedito che le ha permesso di fare parte dei 24 Big in gara a questa settantesima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda come di consueto su Rai 1. Sul suo profilo Instagram ufficiale Elodie si dice felice di partecipare al Festival di Sanremo con questo brano perché la rappresenta totalmente.

Il 2020 è appena iniziato, ma per Elodie sembra proprio esser partito alla grande. Molti fan della cantante si chiedono già se ci sarà un tour in cui potranno ascoltare i nuovi e vecchi successi della bella dell'artista dal vivo, ma ancora nessuna notizia ufficiale è stata rilasciata. Che altre sorprese sta preparando Elodie? Girerà l'italia in tour come Tommaso Paradiso e Brunori Sas come sperano i suoi fan? Non ci resta che aspettare le prossime novità e goderci tanta nuova musica.