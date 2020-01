Tiziano Ferro, il cantante originario di Latina, ha deciso di donare in beneficenza il suo cachet proveniente della partecipazione al Festival di Sanremo. A dichiararlo è stato il suo ufficio stampa che ha confermato anche che l'importo da devolvere sarebbe all'incirca di 250.000 euro. Il cantante sarà infatti ospite di Amadeus, conduttore dell'edizione del 2020, in tutte e cinque le serate.

Tiziano Ferro donerà il cachet di Sanremo a delle associazioni

Ecco quali sono le associazioni di volontariato che beneficeranno della donazione del cantante:

Avis Latina (Associazione Volontari Italiani del Sangue) Tiziano Ferro da oltre vent'anni presta la sua immagine per la tutela di questa associazione;

che si occupa dell'assistere malati oncologici; Associazione Chance For Dogs che ha a cuore la tutela e protezione di cani randagi e abbandonati;

che ha a cuore la tutela e protezione di cani randagi e abbandonati; Centro Donna Lilith, che si occupa di assistere e supportare donne e minori vittime di maltrattamenti.

Tiziano Ferro ha deciso di donare l'intero cachet del Festival di Sanremo [VIDEO] ad associazioni che operano nel territorio di Latina, sua città di origine, dimostrando ancora una volta di avere a cuore le sue origini.

L'ultima occasione infatti è stata quella del suo matrimonio con Victor quando i due hanno deciso di donare i regali ricevuti dagli invitati.

Le associazioni interessate che beneficeranno della donazione di Tiziano Ferro hanno unito le loro voci ringraziando con un comunicato il cantante: "Operiamo tutti nella provincia di Latina. Tutti i giorni con immenso amore ma anche tante difficoltà cerchiamo di aiutare chi ha bisogno di aiuto e supporto. Tiziano Ferro ha deciso pensando a noi di aiutare la città in cui è nato, la città da cui è partito il suo sogno.

E proprio i suoi sogni diventati realtà devono essere considerati come una speranza per chi è meno fortunato e lotta ogni singolo giorno per la felicità. Vogliamo ringraziare Tiziano Ferro con tutto il nostro cuore".

Tiziano Ferro ospite a Sanremo

Non sarà tra i partecipanti il cantante italiano, ormai residente per amore da anni negli Stati Uniti, ma tra gli ospiti che si altereranno sul palcoscenico dell'Ariston tra un concorrente e l'altro.

Tiziano Ferro farà da spalla al conduttore Amadeus insieme ai volti femminili scelti per questa 70esima edizione del Festival della canzone italiana. Si tratta di dieci protagoniste tra cui spiccano i nomi di Diletta Leotta, Georgina Rodriguez e Monica Bellucci insieme a Rula Jebreal e Francesca Maria Novello compagna di Valentino Rossi.