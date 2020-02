Di poco fa l'annuncio tramite comunicato stampa ufficiale: Achille Lauro nominato Chief Creative Director di Elektra Records / Warner Music Italy. La music company multinazionale quindi diventa la "nuova casa artistica" dei progetti di Achille Lauro.

Elektra Records: l'etichetta che ha fatto la storia della musica internazionale

Elektra è un'etichetta musicale leggendaria e che ha scoperto e portato in auge grandi star internazionali, musicisti ma anche performer. Nella storia mondiale sono tantissimi i nomi passati da Elektra e tra questi anche diverse band che ancora oggi restano indelebili.

Tra queste gli AC / DC, i Queen, The Doors, mentre tra gli artisti più recenti Panic! At the Disco, Tones and I e twenty one pilots e Cristina Perri.

Il comunicato stampa ufficiale che annuncia questa nuova avventura creativa di Achille Lauro sottolinea quanto lui e l'etichetta Elektra Records abbiano in comune, in primis l'entusiasmo e la stessa visione artistica-creativa. Insieme svilupperanno, lanceranno e porteranno al successo i progetti futuri di Lauro sotto appunto la label di Elektra Records / Warner Music Italy.

Achille Lauro direttore creativo

L'artista romano, Lauro De Marinis all'anagrafe, non è più un trapper, un rapper singolo, o un giovane artista anticonformista come molti altri suoi colleghi, ma un performer che ha deciso di sviluppare un progetto ben più ampio e che non è concentrato solo sulla produzione di tracce audio.

D'altra parte Achille Lauro, in concomitanza e dopo le sue performance realizzate sul palco del Festival di Sanremo 2020, aveva annunciato un'evoluzione imminente nel suo percorso artistico.

'Ho sempre cercato di inventare musica impossibile da etichettare, un anno fa ho cominciato a immaginarla in modo differente. Volevo creare una performance artistica che suscitasse emozioni forti, una pièce teatrale' ha affermato Lauro.

Oggi invece l'annuncio: Achille Lauro sarà il primo artista in Italia ad avere un ruolo creativo in una music company multinazionale, sicuramente è un passo importante per il business musicale nazionale.

Il caso di Lauro è un unicum tra i modelli organizzativi artistici e il suo approccio si basa su legami di partnership molto forti in termini di durata con l'etichetta Elektra Records / Warner Music Italy.

'Da questo momento le mie attività discografiche confluiranno nella Elektra Records e penso che questo sia uno dei più grandi successi per un artista della scena musicale italiana negli ultimi anni. Sono entusiasta di iniziare come Chief Creative e trovo somiglianze tra la nascita di questa etichetta e i miei primi passi nel settore discografico, quando, come i fondatori della Elektra Records, ho investito i miei pochi risparmi nella produzione dei mie album.

Anche quella K che nel nome è stata aggiunta per l'etichetta torna nella mia nuova agenzia MK3, il cui nome si ispira alle tre K greche che indicano fulmini e saette, (keravnoús kai keravnoús)'. Così Achille Lauro commenta questa sua nuova avventura artistica e sicuramente l'artista non tarderà stupire ancora.

In allegato al testo anche una galleria fotografica ufficiale firmata dal fotografo Luca D'Amelio che ritrae Achille Lauro con outfit curati ed eccentrici, come ormai l'artista ci ha abituati a vederlo ed apprezzarlo.