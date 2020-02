Rasty Kilo è tornato a scagliarsi contro i rapper che romanzano la propria vita, fingendo un passato di povertà e disagio sociale, talvolta addirittura precedenti penali, al mero scopo di ottenere maggiore street credibility nel Rap game.

Il rapper originario di Ostia – che nel recente passato ha realmente scontato una condanna ad un anno per spaccio – aveva pubblicato un messaggio simile nei giorni scorsi, che gli appassionati di rap italiano avevano battezzato come palesemente riferito ad Achille Lauro.

Rasty Kilo e le storie rimosse, secondo gli ascoltatori di rap italiano erano rivolte ad Achille Lauro

L'autore di 'Me ne frego' in questi giorni è infatti al centro di accese discussioni mediatiche, conseguenti alla 'fuga di notizie' relativa alla presenza nella sua famiglia di diverse personalità che svolgono, o hanno svolto in passato, importanti incarichi pubblici, a partire da suo padre, il magistrato – ma è stato anche docente universitario, avvocato e scrittore – Nicola De Marinis, passando per il nonno paterno, che stato addirittura un Prefetto e quello materno, noto esponente della Democrazia Cristiana a Rovigo.

Circostanze queste in apparente contrasto con il passato di povertà estrema raccontato da Achille Lauro nei suoi brani e nel suo libro autobiografico 'Sono Io Amleto'. Tre giorni fa Rasty Kilo aveva rimosso il post pochi minuti dopo la pubblicazione – nel frattempo era stato però salvato da numerose pagine Instagram – spiegando di averlo fatto per non alimentare 'Stupidi gossip'. Non si è trattato di un modo per contraddire chi lo aveva accusato di essersela presa con Achille Lauro, ma per far capire che non era quella la modalità con cui voleva porre attenzione sulla questione.

"Sono cose personali" aveva infatti spiegato dopo aver rimosso le stories.

Rasty Kilo spiega meglio il suo punto di vista sul rap e la credibilità: 'Non pensate però che siano tutti così'

Nella tarda mattinata di oggi è arrivato invece un messaggio più articolato, in cui il rapper romano attualmente residente ad Amsterdam ha provato a spiegare meglio il suo pensiero, con un discorso apparentemente più ponderato e meno impulsivo rispetto a quello rimosso da Instagram nei giorni scorsi: "La maggior parte dei rapper di strada finge un passato, dei precedenti e degli stati familiari poveri – ha esordito Rasty Kilo – che invece non ha mai vissuto.

Non pensate però che siano tutti così, c'è gente che è davvero quello che dice di essere".

"Elodie ha più street credibility – proprio in questi giorni la cantante e compagna di Marracash ha raccontato la sua infanzia difficile nelle case popolari della borgata di Quartaccio, estrema periferia di Roma – di voi rapper", ha aggiunto poi l'artista, prima di precisare ulteriormente il suo pensiero, rispondendo ai tanti che in questi giorni, dopo la diffusione delle sue dichiarazioni, lo avevano accusato di aver parlato solo perché in cerca pubblicità ed attenzione, ed invidioso del successo del suo ex amico Achille Lauro.

Rasty Kilo: 'Non è hype, è la vita'

"Non pensate che si faccia sempre tutto per hype e pubblicità, ci sono persone reali dietro queste maschere, non sempre però! Delle volte dietro le maschere dei personaggi si nascondono altre maschere. Lo capisci tanto tempo dopo, e una persona può rimanerci male a livello personale. Non è tutto musica, non è tutto trap, non è tutto hype, è la vita".

Poco dopo Rasty Kilo, analogamente a quanto fatto nei giorni scorsi, ha ribadito di non essere interessato ai gossip invitando "youtuber e simili" a non contattarlo per interviste o video sulla questione. "Fate il vostro che io faccio il mio", ha concluso il rapper.