C'è stato un riconoscimento importante per l'Italia, che riguarda uno dei siti archeologici più importanti del Lazio: Ostia Antica. La Commissione Europea ha assegnato al Parco Archeologico di Ostia Antica il titolo prestigioso del "Marchio del Patrimonio Europeo". Il premio, che è stato assegnato attraverso l'iniziativa del Commissario per i'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'educazione e la gioventù, ha riconosciuto al sito dell'antico porto di Roma antica un significativo ruolo sia per la storia, sia per la cultura europea.

Questo successo si è avuto grazie anche alla valorizzazione dell'intero programma di rilancio portato avanti negli ultimi anni. Il sito di Ostia Antica, secondo quanto ha affermato in una nota il Mibact, ha guadagnato il primo posto sui 10 siti storici selezionati per l'anno in corso per l'assegnazione del titolo, una prima piazza conquistata grazie all'impegno, alla dedizione e alla professionalità di tanti addetti ai lavori.

Il museo del Parco Archeologico di Ostia Antica

Il sito in questione è uno dei musei autonomi istituiti grazie alla seconda parte della riforma attuata del Ministro in carica dei Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini.

Il complesso è diretto dall'archeologa Maria Rosaria Barbera. Ostia Antica è stata scelta tra gli altri nomi in gara attraverso una selezione che ha visto impegnati esperti provenienti da tutta l'Europa nella valutazione dalle candidature portate avanti dei singoli Stati europei. Questo riconoscimento è stato istituito nel 2013 e fino ad oggi ha premiato 48 siti.

Il commento della Presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale Carola Penna

La Presidente della Commissione cultura di Roma Capitale Carola Penna ha scritto su Facebook che questo riconoscimento è stato il frutto del lavoro di una mozione presentata nella Commissione Turismo e portata al voto in Consiglio Comunale. La consigliera comunale ha affermato anche che questo è un passo importante per far riconoscere al sito archeologico il titolo ancora più prestigioso di Patrimonio Unesco.

E questo ulteriore passo ha un segnale ben preciso: più posti di lavoro, un maggiore ritorno economico e anche un flusso di visitatori sicuramente importante. Se Ostia ha avuto questo riconoscimento, è stato anche alla storia di questo luogo che ha subito un allagamento del Tevere, venendo così sommerso da un fiume di fango, che però ha contribuito alla buona conservazione delle rovine.