Casting attualmente in corso per la ricerca di varie comparse, di un po' tutte le età, per un nuovo film dal titolo L'Afide e la Formica e prodotto da Indaco Film. Tra gli interpreti saranno presenti due noti attori come Beppe Fiorello e Valentina Lodovini. Sono inoltre ancora aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per un nuovo web spot prodotto da Azimuth Film Company.

L'Afide e la Formica

Per la realizzazione di un nuovo importante film, prodotto dalla nota casa di produzione Indaco Film e dal titolo L'Afide e la Formica, sono in corso le selezioni per la ricerca di comparse. Le riprese per questo film, diretto dal regista Marco Vitale, con Beppe Fiorello come interprete principale e la presenza nel cast di Valentina Lodovini, verranno effettuate nel prossimo mese di settembre a Lamezia Terme.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di comparse ambosessi di età compresa tra 18 e 80 anni e ragazze e giovani donne di età tra 18 e 30 anni e che pratichino correntemente attività di carattere sportivo. Le selezioni si svolgeranno il prossimo 23 e 24 luglio a Lamezia Terme, presso il Teatro Grandinetti (via Colonnello Cassoli), a partire dalle ore 9 e fino alle ore 19. Gli interessati devono presentarsi muniti di un documento di riconoscimento e avere con sè mascherina e guanti, evitando inoltre qualsiasi forma di assembramento. Si precisa che non sono state indicate limitazioni quanto alla provenienza dei candidati, anche se, ovviamente, si consiglia la partecipazione a quanti risiedono o sono domiciliati non lontano dal luogo in cui svolgeranno le riprese.

Uno spot per il web

Per la realizzazione di un interessante spot destinato al web e prodotto da Azimuth Film Company, sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e di attrici. Nello specifico, la richiesta in questione è orientata nei confronti di ambosessi di età compresa tra 25 e 60, anni nonchè di un ragazzo, di età compresa tra 10 e 20 anni.

Tutti i candidati devono avere tratti latino-americani e possedere una perfetta padronanza della lingua spagnola. Si richiedono, inoltre, precedenti esperienze di carattere recitativo. Lo shooting si svolgerà nell'ambito della prima settimana del prossimo mese di settembre e avrà come location Roma/Fregene.

Gli interessati a proporre la propria personale candidatura sono tenuti ad inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre fotografie e link di rimando a propri video, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@azimuthfilmcompany.com.