L'attrice Federica Girardello, che nella soap opera di Rai 1 intitolata "Il Paradiso delle Signore" interpreta il ruolo di Nicoletta Cattaneo, è prontissima per ritornare ad entusiasmare i suoi fan con le sue avventure e le sue storie. Secondo alcuni spoiler, si è appreso che il suo ritorno avverrà il 2 ottobre e che sarà breve ma intenso. Per questo, l'interprete di Nicoletta Cattaneo (la figlia del Ragioniere Cattaneo, ma anche il grande amore di Riccardo Guarnieri), ha rilasciato un'intervista a TV Soap, nella quale ha svelato diversi retroscena sul suo personaggio. Per prima cosa, la Girardello ha svelato che il ritorno di Nicoletta, nella nuova stagione de "Il Paradiso" non era previsto; è stata una bella sorpresa, anche se l'uscita di scena dell'attrice nella scorsa stagione era stata lasciata in "sospeso" proprio per consentire ad essa di poter tornare in tv in maniera logica e continua.

Nicoletta tornerà e sarà più razionale

Nell'intervista, l'attrice ha svelato che il ruolo di Nicoletta Catteneo non è semplice da interpretare, proprio per via del carattere che caratterizza questo personaggio. Nicoletta è infatti una donna, che nel corso delle varie stagioni della soap, ha subito un grande cambiamento: da essere una ragazzina è infatti diventata una donna più matura. La Girardello ha svelato che proprio nelle nuove puntate della nuova stagione, assisteremo ad un grande cambiamento di Nicoletta, poichè la vedremo agire con più razionalità. Nicoletta, infatti, tornerà da Bari a Milano, con sua figlia Margherita, trascinandosi il suo passato; questo, la porterà ad andare avanti passo dopo passo, ma sempre con l'obiettivo di fare le "cose con la testa, senza buttarsi a capofitto o farsi trascinare dai sentimenti ".

Girardello, inoltre, ha svelato che il personaggio di Nicoletta è molto amato dal pubblico propro per via delle sue tante debolezze, ma anche per i suoi punti di forza. "La trovo verosimile e realistica. Crea empatia", ha dichiarato l'attrice. Nicoletta Cattaneo da sempre è il grande amore amore di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker): loro sono infatti una delle coppie più amate della fiction.

Secondo alcuni spoiler, nelle nuove puntate, i fan di Nicoletta e Riccardo, vedranno trionfare questo grande amore, dal momento che entrambi lasceranno Milano per trasferirsi in America.

Il grande successo de 'Il Paradiso delle Signore'

Il Paradiso delle Signore è tra le soap opera di Rai 1 più amate (che va in onda dal lunedì al venerdi alle 15.50).

Questa, infatti, incolla ogni pomeriggio davanti alla tv milioni di fan. Secondo Federica Girardello, il grande successo è stato dovuto alla scelta degli attori (volti nuovi) che hanno dato freschezza ad "un tipo tipo di format “vecchio". L'attrice, ha inoltre affermato che con tutto il cast de "Il Paradiso" vi è uno splendido rapporto di amicizia e di stima.