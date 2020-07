Il 30 giugno gli attori della soap opera Il Paradiso delle signore sono tornati sul set per girare i nuovi episodi. In attesa di vedere a settembre ciò che accadrà nelle nuove puntate della soap (che va in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 alle 15.40), l’attrice Antonella Attili, alias Agnese Amato (la sarta del grande magazzino milanese), ha rilasciato un’intervista alla rivista Voi in cui ha svelato alcuni retroscena sul suo personaggio e su ciò che accadrà ne Il Paradiso delle Signore 5. Per prima cosa, Attili ha raccontato che, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale, le riprese delle nuove puntate avvengono in totale sicurezza seguendo tutte le forme di precauzione.

Agnese si preoccupa tanto per i suoi figli

L’attrice Antonella Attili è molto entusiasta di ricoprire il ruolo di Agnese Amato ne Il Paradiso delle signore. Anche per questo motivo, quando le riprese della soap sono state interrotte a causa dell’emergenza sanitaria, l’attrice non ha nascosto al pubblico il suo dispiacere di aver lasciato in sospeso, in un momento cruciale, la storia del suo personaggio. Nell'intervista, infatti, Attili ha rivelato un dettaglio molto importante sulla sua Agnese. La donna è una madre di famiglia che si preoccupa tanto della vita dei suoi figli. È disposta a tutto pur di vederli felici e sereni. “Agnese si intromette, consiglia anche quando non richiesto, fa anche delle scelte azzardate che può spingere il destino di una storia in una direzione o in un’altra, ma agisce sempre con sentimento materno”, ha dichiarato Attili.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 4, infatti, abbiamo visto Agnese molto preoccupata per suo figlio Salvatore (Emanuel Caserio) che si mostra particolarmente amareggiato per la fine della sua relazione con la giovane stilista Gabriella. Per questo motivo, per non vederlo soffrire ancora di più, Agnese decide di nascondere una lettera d’amore che suo figlio Salvatore ha scritto proprio alla donna che ama.

Nel finale di stagione (che andrà in onda a settembre) sicuramente vedremo le conseguenze di questo gesto.

Nelle nuove puntate ci sarà un'evoluzione di Agnese

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 4, ma anche nella nuova stagione, sicuramente il personaggio di Agnese Amato subirà un'evoluzione.

In primis, Agnese riuscirà proprio grazie al lavoro, alla sua autonomia e alla sua nuova vita milanese a liberarsi di alcuni “nodi” e “modi di fare” tipici della sua terra, la Sicilia. Nell'intervista, Antonella Attili ha anche rivelato qualcosa sul rapporto di amicizia tra lei e Armando Ferraris (Pietro Genuardi). L’attrice ha raccontato che è proprio grazie a questa amicizia con il Signor Ferraris che Agnese aprirà moltissimo gli occhi.