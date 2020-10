Soul, il nuovo film d'animazione della Pixar, a causa dell'emergenza coronavirus non arriverà al Cinema ma farà il suo debutto in streaming sulla piattaforma Disney+ a partire dal 25 dicembre. La pellicola diretta da Pete Docter e Kemp Powers era una delle poche per le quali non era previsto lo slittamento al 2021. La Disney ha aggiunto che il family-movie uscirà nelle sale dei Paesi in cui il sito non è ancora disponibile, come ad esempo in Cina.

Chapek, amministratore delegato Disney: 'Le famiglie potranno godersi Soul durante le festività natalizie'

L’amministratore delegato della Walt Disney Company, Bob Chapek, ha detto: "Siamo entusiasti di condividere su Disney+ a dicembre lo spettacolare e commovente Soul.

Un nuovo film Pixar è sempre un'occasione speciale. Questa storia davvero toccante e divertente - ha continuato - sarà un piacere per le famiglie che potranno godersela insieme durante le festività natalizie".

La pellicola d'animazione - che il 15 ottobre aprirà la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma - in un primo momento sarebbe dovuta uscire a giugno, poi la data era stata posticipata al 20 novembre. Tuttavia, tenendo conto della delicatezza del momento causata dalla pandemia da Covid-19, la Disney/Pixar ha preferito cambiare nuovamente i suoi programmi, optando per la visione in streaming. Il film sarà inserito nel pacchetto riservato agli abbonati a Disney+, a differenza di quanto è accaduto con Mulan che va acquistato a parte al costo di circa 22 euro (in Italia).

Pete Docter, direttore creativo della Pixar, nonché uno dei registi della pellicola, ha dichiarato: "Il mondo può essere un posto estenuante e frustrante, ma è anche pieno di gioie inaspettate, anche in cose apparentemente banali. Soul - ha aggiunto il regista - indaga su ciò che è veramente importante nelle nostre vite, una domanda che ci stiamo tutti chiedendo in questi giorni.

Spero che porti un po' di umorismo e divertimento alle persone in un momento in cui tutti possono sicuramente usarlo".

Il nuovo progetto Pixar, presentato in anteprima mondiale al London Film Festival, parla di Joe, un insegnante di scuola media che sogna di diventare un musicista jazz. In seguito a un incidente, l'anima del protagonista viene separata dal suo corpo.

Da questo momento, Joe sarà chiamato a riflettere sul valore della vita e a lottare con tutte le sue forze affinché avvenga il ricongiungimento tra anima e corpo. La voce originale del personaggio principale è di Jamie Foxx.

Le major non vogliono rischiare in questo periodo incerto causato dal coronavirus

La decisione della Disney rispecchia la tendenza delle maggiori case di produzione che in questo periodo stanno decidendo di posticipare le uscite dei blockbuster sul grande schermo nel 2021, oppure di farle approdare direttamente in streaming. La Warner Bros, per esempio, ha in programma l'esordio di Wonder Woman 1984 nelle sale statunitensi per il giorno di Natale. Nonostante ciò, non si esclude a priori che anche in questo caso si possa preferire la soluzione della disponibilità in streaming, e a tal proposito la regista Patty Jenkins ha manifestato la sua preoccupazione: "Potremmo perdere gli spettatori per sempre".