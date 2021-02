I giorni di prove a Sanremo sono ormai iniziati e manca sempre meno all'inizio del Festival. Fedez e Francesca Michielin lo hanno documentato sui social pubblicando la prima foto con tanto di pass al collo. La canzone che sentiremo sul palco del Teatro Ariston è "Chiamami per nome", che farà parte del prossimo progetto discografico della Michielin e che uscirà il 5 marzo, proprio durante la settimana di Sanremo. Ne hanno parlato ufficialmente in occasione di una conferenza stampa via web.

Le parole di Fedez e Francesca Michielin sulla canzone

Nei giorni scorsi il rapper e la cantante veneta hanno presentato la canzone in conferenza, senza ovviamente spoilerare troppo.

Francesca Michielin ha svelato che il suo disco "Feat - Fuori dagli spazi" conterrà esclusivamente collaborazioni con altri artisti e che molti sono anche loro a Sanremo. Ha inoltre detto che sul palco di Sanremo probabilmente non suonerà alcuno strumento perché vorrà cantare senza filtri.

Parlando della canzone "Chiamami per nome" i due artisti hanno menzionato Mahmood e hanno voluto specificare l'importanza che ha avuto sia per la stesura della melodia che per la strofa di Fedez. Il brano riflette un po' il momento che viviamo tutti in questo momento, la scrittura del testo è proprio frutto della pandemia e secondo Fedez è, rispetto alle loro precedenti collaborazioni, una canzone più matura e consapevole. È un pezzo d'amore che va oltre il romanticismo in sé e che si presenterà più originale e meno impostato.

Il rapper Fedez, alla sua prima partecipazione alla kermesse, non nasconde che il Festival di Sanremo sarà una specie di terapia d'urto, chi lo conosce infatti sa che per lui cantare in televisione non è affatto facile. Partecipare con un'amica come Francesca Michielin può essere anche un modo per superare questa sua ansia. Lei è al suo secondo Festival invece e si sentirà un po' più a suo agio ma ha ammesso che l'emozione che prova è sempre grande.

Fedez e Francesca Michielin sono già tra i favoriti

Fedez e Francesca Michielin sono già stati messi tra i favoriti alla vittoria. Coloro che hanno avuto l'opportunità di ascoltare in anteprima le canzoni in gara ed esprimere il proprio parere hanno assegnato ottimi voti a "Chiamami per nome", ritenendolo un brano d'amore atipico ma un possibile successo pop.

Il duo inoltre conta tantissimi fan e anche questo potrà essere un fattore in più a portarli verso il podio, ma su questo Michielin e Fedez dicono chiaramente: "Noi andiamo per goderci appieno il nostro Sanremo, per divertirci e cantare al meglio sul palco". I voti positivi hanno fatto piacere ma dei pregiudizi a scatola chiusa non si fidano.