'Nyaton e la chiave del tempo – Parte I' è un urban fantasy, autopubblicato nel 2021, si tratta del primo libro di un'intensa saga scritta dall'autore di origini napoletane Riccardo Canzanella.

"Questo è un regno dove giungono le anime che non sanno da quale parte schierarsi, che non sanno se seguire la luce o l’oscurità. Si preparano a intraprendere un viaggio che li condurrà, seguendo il proprio destino, verso la scelta": sono le parole di Rahel, il guardiano del luogo in cui approda, una volta caduto in coma, il protagonista del fantasy “Nyaton e la chiave del tempo” di Canzanella. Si tratta di Carter Anderson, che nelle vicende del libro è rimasto in stato di incoscienza per più di tre anni, e in questo lasso di tempo la sua anima ha vagato tra i reami dell’aldilà, mentre il suo corpo giaceva in un letto d’ospedale, in un lungo sonno tra la vita e la morte.

Tra passato e presente, tra luce e oscurità

Il romanzo è ambientato nel passato e nel presente di Carter: il quale viene presentato prima dell’incidente che lo riduce in coma, quando la sua unica preoccupazione era divertirsi con gli amici, poi si parla di lui quando riapre gli occhi e deve imparare nuovamente a gestire la sua vita, e infine nel periodo fuori dal tempo e dallo spazio trascorso nell’al di là. È Carter stesso a raccontare la sua storia in prima persona, ed è in questo modo che parla della fase appena successiva al suo ritorno dal regno dei morti: "Da quel giorno sviluppai doni a me sconosciuti, consapevole che appartenessero a una forza oscura, non terrena, che prima o poi sarebbe venuta a riprenderseli"; ciò che affligge il giovane è infatti la sensazione di un’energia malvagia che sta crescendo dentro di lui, e che lo spinge ad atti estremamente violenti.

Quando l’autore comincia a raccontare del periodo di Carter nell’aldilà, si capisce cosa gli sia successo: egli infatti scopre di ospitare dentro di sé un antico potere, e se non vuole esserne annientato dovrà riuscire a dominarlo.

Angeli e demoni

Il guardiano Rahel cerca di addestrarlo, ma le mire sul giovane gli impediscono di portare a termine il proprio compito: sulle tracce di Carter vi sono infatti sia gli angeli che i demoni, interessati ad acquisire i suoi poteri.

Gli Angeli, comandati dall’Arcangelo Gabriele, vogliono mettere al sicuro il ragazzo per impedirgli di diventare alleato dei Demoni che, seguendo la volontà del perfido diavolo Samael, desiderano il suo potere per avere più possibilità di sconfiggere l’esercito angelico.

Tra viaggi nel tempo, grandi amicizie e scelte difficili, Riccardo Canzanella racconta una storia fantasy avvincente e misteriosa, nella quale Carter dovrà imparare a dominare la paura e ad accettare il suo destino, per il bene non solo del regno di Nyaton ma di tutta l’umanità.