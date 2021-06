Marco Mengoni ha annunciato due grandi notizie per i suoi fan: l'uscita del nuovo singolo ''Ma stasera'' e due date Live per l'estate 2022. Il cantante, da una settimana, aveva iniziato a pubblicare sui social alcuni indizi che hanno fatto viaggiare la mente del suo "esercito", pronto all'annuncio di un ritorno sulle scene da parte di Marco. A far aumentare la curiosità è stato un countdown che segnava come data finale mercoledì 16 giugno, e allora, puntuale alle 12:00 di questo giorno, è arrivato l'annuncio ufficiale tanto atteso. Dall'estratto si intuisce una canzone dalle sonorità elettroniche e disco-funk, e un'origine anni Ottanta.

Del videoclip si sa che uscirà lunedì 21 giugno e che è stato girato in Sardegna.

Ma Stasera: il nuovo singolo di Marco Mengoni

Uscirà venerdì 18 giugno ovunque, in digitale e in rotazione radiofonica, il nuovo singolo di Marco Mengoni. Si intitola ''Ma Stasera'' ed è stato prodotto da Tino Piontek (vero nome di Purple Disco Machine), il dj e produttore che ha raggiunto il successo internazionale con il pezzo ''Hypnotized'', adesso alla prima collaborazione con un artista italiano. Un estratto della canzone si può ascoltare nel video che il cantante di Ronciglione ha pubblicato sui suoi social per il grande annuncio, clip per la quale ha chiamato a raccolta il suo team, dai musicisti alla manager.

Il risultato delle riprese li mostra tutti insieme pedalare per le strade di Milano, in jeans e maglietta bianca, per raggiungere lo stadio San Siro: qui, con dei led alla mano, si posizionano a formare il titolo del singolo in arrivo ''Ma Stasera''. La scelta di utilizzare la bici non è casuale, difatti segna l'avvio di un'iniziativa che vede coinvolto Marco con il progetto Lacittàintorno di Fondazione Cariplo: l'obiettivo è quello di promuovere la bicicletta come un'opportunità per scoprire nuovi metodi per vivere gli spazi.

Marco negli Stadi nel 2022

L'uscita del nuovo singolo anticipa la prima volta live di Marco Mengoni negli Stadi. Dopo essersi esibito nei principali palazzetti d'Italia durante i suoi primi dieci anni di carriera, è giunto il momento per l'artista di passare ai palchi più grandi e a una platea più numerosa.

Le date confermate sono previste per l'estate 2022, l'artista farà tappa allo Stadio San Siro di Milano il 19 giugno e all'Olimpico di Roma il 22 giugno (l'organizzazione è di Live Nation e la prevendita dei biglietti inizierà già venerdì 18 giugno 2021 alle 11:00).

Non si sa nulla su un possibile progetto discografico prima di questo debutto, per alcuni fan è molto probabile e il brano ''Ma Stasera'' potrebbe essere una prima anticipazione di un nuovo album di inediti dopo tre anni dal precedente (Atlantico nel 2018).