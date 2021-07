Concerti in arrivo per la PFM. La storica band, tra i gruppi più importanti del genere progressive rock italiano, torna in tour in occasione dei 50 anni de La Buona Novella di Fabrizio De Andrè, album registrato con i membri dello storico gruppo.

La breve tournée italiana inizia il 26 luglio da Udine e andrà avanti per il mese di agosto, fino alla data conclusiva del 1° settembre a Prato.

La Pfm annuncia nuovi concerti

In occasione dei 50 anni compiuti dall'album La Buona Novella, la Pfm ha annunciato un nuovi concerti per portare dal vivo l'opera scritta insieme al grande cantautore Fabrizio De Andrè sui Vangeli Apocrifi.

In tutto sono previste cinque date e la data zero è il prossimo 26 luglio ad Udine.

Il tour, che per l'appunto prende il nome di La buona novella e successi Pfm, vede sul palco gli storico membri del gruppo come il cantante e batterista Franz Di Cioccio, il bassista Patrick Dijvas, il violinista Lucio Fabbri, il chitarrista Marco Sfogli. Cono loro i membri più recenti, che si sono aggiunti al progetto in occasione dell'ultimo album e degli ultimi concerti, come il tastierista Alessandro Scaglione, il polistrumentista Alberto Bravi, e il percussionista e batterista Eugenio Mori.

Successi del gruppo

La Premiata Forneria Marconi, col suo stile unico e inimitabile che coniuga musica rock, classica e progressive, è nata nel 1970 e ha pubblicato il suo primo album nel 1971.

Il gruppo negli anni Settanta si è guadagnata una grandissima fama in poco tempo e mantiene tutt'oggi un posto di prestigio nella scena musicale internazionale. La band è molto apprezzata anche in Giappone, dove ha suonato in occasione di molti Concerti e Music Festival.

Nel 2017 il gruppo è stato inserito con la posizione n°50 all'interno della Royal Rock Hall of Fame che premia i 100 artisti più importanti al mondo.

L'anno seguente a Londra ha ricevuto inoltre un altro riconoscimento importantissimo come l'International Band of the Year in occasione dei Prog Music Award inglesi. Negli ultimi anni ha portato dal vivo le canzoni suonate in un celebre tour insieme a Fabrizio De Andrè. arrivando a suonare anche in Gran Bretagna.

I concerti estivi della PFM

In occasione della tournée imminente la band ha scelto di arrangiare nuovamente le canzoni prevista in scaletta. Nella prima parte della serata infatti, alla versione originale dei brani di Faber, il gruppo ha voluto aggiungere contenuti musicali inediti in modo da esaltare la vena poetica di Fabrizio De André all'interno di un'opera rock. Nella seconda parte del concerto invece la Pfm suonerà i successi più importanti che li ha resi celebri nel mondo. I biglietti sono acquistabili sul sito di TicketOne.

Questi i concerti in programma per la band: