Si chiamerà "Ennio" il documentario del regista Giuseppe Tornatore dedicato a Ennio Morricone, musicista di fama internazionale scomparso il 6 luglio 2020. Sarà la 78^ Mostra del Cinema di Venezia (1-11 settembre 2021) il luogo in cui verrà presentato - fuori concorso - l'omaggio del regista a uno dei suoi più famosi collaboratori.

"Ennio" è una coproduzione Italia-Cina-Belgio-Giappone, prodotta da Gianni Russo e Gabriele Costa per piano B Produzioni Srl. La distribuzione internazionale è di Block 2 Distribution. In Italia il film sarà distribuito dalla Lucky Red.

Ennio Morricone, una vita di successo

Il documentario di Tornatore sarà la celebrazione della carriera di Ennio Morricone, un artista che ha firmato le più note colonne sonore del cinema, ha vinto il Premio Oscar per la miglior colonna sonora nel 2016 (per The Hateful Eight di Quentin Trantino), l'Oscar alla carriera nel 2007 e il Leone D'Oro alla carriera nel 1995.

"Ennio" sarà un ritratto del maestro Morricone costruito attraverso una lunga intervista a lui fatta da Giuseppe Tornatore stesso, insieme a immagini d'archivio, registrazioni delle sue tournée e testimonianze dei più grandi cineasti con cui ha collaborato. Si andrà da Dario Argento a Marco Bellocchio, da Bernardo Bertolucci a Giuliano Montaldo, passando per Carlo Verdone, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Hans Zimmer, Bruce Springsteen, Clint Eastwood e molti altri.

Saranno narrati i momenti di creazione delle colonne sonore più famose, aneddoti inediti e aspetti più intimi del compositore. "Ennio è strutturato come un romanzo audiovisivo", ha dichiarato Tornatore, argomentando il suo intento di immergere gli spettatori nel mondo artistico di uno dei più grandi musicisti del '900.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La collaborazione fra Morricone e Tornatore

I due si erano incontrati negli anni '80, quando il maestro era già affermato e il regista siciliano, all'epoca appena trentenne, aveva ancora girato un solo film ("Il camorrista"). In quegli anni ha avuto inizio il loro rapporto di collaborazione, che dà vita a pietre miliari della storia del cinema come "Nuovo Cinema Paradiso" (1988, vincitore del Premio Oscar come miglior film straniero), "Malena" (2000), "Baarìa" (2009) e "La corrispondenza" (2016).

L'ultimo lavoro assieme dei due è poi "Devotion", corto del 2020 prodotto da Dolce&Gabbana e girato interamente in terra siciliana.

L'intenzione di Giuseppe Tornatore è, come da lui dichiarato, di far conoscere la storia di un grande artista in tutto il mondo, per far sì che il pubblico che ama le sue musiche conosca dei lati più "intimi" di Morricone.