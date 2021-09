Cook, il mensile dedicato alla cucina del Corriere della Sera, ha organizzato per la prima volta, quest'anno, il 22 ed il 23 settembre, Women in Food, un forum animato dalle donne del cibo. La due giorni di incontri, trasmessa in diretta streaming su canali del Corriere con alcuni appuntamenti riservati solo agli abbonati, vedrà la partecipazione di 60 ospiti di caratura internazionale, addette ai lavori. L'evento si terrà in Franciacorta, precisamente presso il wine relais l'Albereta di proprietà della famiglia Moretti, al timone saldamente ormai da diversi anni dell'ospitalità e della ristorazione made in Italy.

Il primo forum delle cibo al femminile Women in Food, un evento innovativo con la Franciacorta come location

La Franciacorta sarà la location che ospiterà il primo forum internazionale del cibo al femminile, Women in food, progettato dal Corriere della Sera e dal suo mensile Cook, per dare testimonianza di come anche le donne, in questo campo, abbiano saputo costruire e realizzare un mestiere di successo, ottenendo riconoscimenti importanti e nutrendo la speranza per chi insegue un sogno professionale del genere di vederlo avverare. Tutto verterà sull'approfondimento legato a tematiche del settore agroalimentare, della ristorazione, del vino, elemento distintivo della Franciacorta, giungendo alla comunicazione, canale imprescindibile per il comparto cibo.

Una rilettura, dunque, in chiave femminista, del rapporto tra cibo e donna, nella sua massima declinazione di creatività e passione quale è la cucina. Il format, si aprirà mercoledì 22, e si concluderà giovedì 23 settembre, alternando la presenza di oltre 60 ospiti di provenienza italiana ed estera. Sarà possibile seguire gli eventi a partire dalle ore 14:30 del 22 settembre con la presentazione del programma da parte di Angela Frenda, direttrice editoriale di Cook, nonché curatrice della manifestazione, che dialogherà con Maura Gancitano, filosofa, con Vera Slepoj psicologa, ed Amanda Hesser, food writer, e la chef Anna Jones.

Previsto sempre nella stessa giornata, anche l'intervento della Ministra per il Sud, Mara Carfagna che dibatterà sulla questione della donne del Mezzogiorno di Italia. Il confronto culturale e di attualità, si sposterà poi verso l'Afghanistan, quando una scrittrice di cibo ed una ristoratrice afghane, renderanno la loro testimonianza.

Silvia Redigolo, della Associazione Pangea, illustrerà, poi, i progetti umanitari a sostegno delle donne di quel martoriato territorio. Tanti gli altri interventi autorevoli attesi per l'occasione, tra cui quello della scrittrice di successo, Simonetta Agnello Hornby, che da anni vive a Londra. Il programma con le modalità di accesso e partecipazione online agli appuntamenti sono consultabili direttamente sulla pagine web del forum Women in food .