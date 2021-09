Il brand 'Emporio Armani' compie 40 anni. Nel 1981, Giorgio Armani fondò la sua linea di abbigliamento, rivolta a un pubblico giovane o comunque in cerca di semplicità da indossare tutti i giorni.

Un traguardo che il grande stilista piacentino, ma milanese di adozione, celebrerà con diverse iniziative che culmineranno nell'evento più importante durante la fashion week, in programma dal 21 al 27 settembre a Milano, ossia nella settimana della Moda prèt-a-portèr.

Il 23 settembre sfila l'ultima collezione uomo-donna di Emporio Armani a Milano e una mostra che ne celebra i 40 anni

Il 23 settembre vi sarà la presentazione dell'ultima collezione uomo-donna, primavera-estate 2022, griffata 'Emporio Armani'.

La location scelta per l'occasione sarà l'Armani Teatro, in via Borgognone. Dopo la passerella dello scorso anno, svoltasi a porte chiuse, causa pandemia, l'evento vedrà il ritorno del pubblico in presenza.

Sempre nella stessa giornata, presso l'Armani Silos, spazio nato per ospitare tutte le varie declinazioni dello stile Armani, sito sempre in via Borgognone, verrà inaugurata una retrospettiva-manifesto, intitolata 'The way we are', che ripercorre i quarant'anni di Emporio Armani, evidenziandone attraverso immagini e docufilm i tratti caratteristici del carisma targato Emporio, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Contestualmente alla apertura della mostra, verrà distribuito un numero speciale di Armani Magazine, diretto da Rosanna Armani, distribuito proprio dal 23 settembre.

Intanto nel pre-fashion week, con i preparativi elettrizzanti che animano la capitale mondiale della moda, tutta Milano è stata tappezzata di immagini che celebrano il quarantesimo anniversario dalla fondazione del marchio 'Emporio Armani', con diverse locandine che annunciano gli eventi in programma. Partendo dal grandioso murale affisso in Via Broletto, zona Duomo, passando per i bus, i tram e le stazioni della metro, per giungere alla famosa edicola di Largo Treves, che di recente ha cambiato pelle, riaprendo l'attività dopo la ristrutturazione ideata da Armani per il mese di settembre.

Giorgio Armani, come da tradizione, ha cercato anche in questa circostanza di coinvolgere e rendere partecipe in tutto la sua Milano, in una tappa celebrativa davvero emozionante per la sua carriera di stilista, ma anche di personaggio pubblico sempre impegnato nel sociale.

Nella linea Emporio, Giorgio Armani ha voluto trasmettere la sua idea di contemporaneità vissuta in una connotazione urbana, in cui i giovani e i meno giovani possano trovarsi a proprio agio, riconoscendo i confini sfumati, non invadenti di eleganza e sobrietà, nella modalità dinamica e diretta delle vie cittadine. Il tutto condito con la tanto apprezzata accessibilità dei prezzi, per dare l'idea di una moda che si riesce a toccare ed afferrare concretamente.