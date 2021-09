Lucca Comics e Games è pronto a tornare a casa con un messaggio di speranza e ad accogliere nuovamente in presenza gli appassionati di fumetti, anime, manga e giochi dal 28 ottobre al 1 novembre.

L'immagine di Dante Alighieri, scelta per la locandina dell'edizione 2021, per celebrare i 700 anni dalla sua morte, è una delle più suggestive di sempre, e veicola un messaggio di speranza che il pubblico festoso e colorato che contraddistingue la rassegna è pronto a far proprio nel migliore dei modi. Non a caso lo slogan dell'evento è "A riveder le stelle".

La manifestazione comics torna quindi in presenza, con un massimo di 20mila tagliandi disponibili per ogni giornata della manifestazione. Si riparte dunque distanziati e muniti obbligatoriamente di green pass e mascherina.

Lucca Comics e Campfire

La rassegna, che quest'anno ospiterà numerosi eventi legati alla figura di Dante, si comporrà di poliedriche iniziative che spaziano dalle mostre di artisti provenienti da tutto il globo (che prenderanno avvio l'8 ottobre nelle sedi visionabili sul sito ufficiale della manifestazione) a presentazioni di libri, anteprime di videogames, film e la possibilità di incontrare in carne e ossa numerosi ospiti internazionali legati al mondo dei Comics, dei giochi e dell'animazione.

Il calendario completo della manifestazione, comprensivo di dirette televisive ed eventi che si svolgeranno in modalità Campfire in molti altri luoghi d'Italia (sulla falsa riga dell'edizione 2020, quasi interamente remotizzata e delocalizzata che aveva trasformato temporaneamente il festival in qualcosa di profondamente diverso) sarà reso disponibile nelle prossime settimane.

Non solo Lucca dunque, ma anche altre numerose realtà italiane che gravitano attorno ai Comics, alle graphic novels e al mondo del gaming saranno parte attiva di una rassegna che riesce sempre a guardare con occhi attenti al futuro e a rinnovarsi senza perdere mai di vista la sua vera essenza.

La città e i comics

Lucca Comics e games, nel corso degli anni, ha assunto proporzioni difficili anche solo da immaginare pensando alle prime edizioni, caratterizzate dalla sparuta presenza di piccoli stand localizzati nel palazzetto dello sport locale.

La svolta è avvenuta quando la manifestazione si è spostata in centro città.

Esistono moltissime altre rassegne simili sparpagliate un po' per tutto il globo, ma nessuna è probabilmente paragonabile a Lucca Comics e games perché la città elegante che la ospita, racchiusa all'interno delle sue mura rinascimentali, rappresenta uno sfondo unico e una coprotagonista insostituibile per la piena riuscita di un evento che richiama folle di appassionati da tutto il mondo. Lucca Comics e games ha ormai un bacino di utenza che spazia dal lontano oriente agli Stati Uniti d'America e non è raro che qualcuno arrivi in città sin da Tokyo, patria indiscussa dei manga e degli anime, finendo per innamorarsi della rassegna e meravigliarsi di come essa viva in sinergia con il luogo che la ospita.

La stessa città di Lucca, con le sue torri medievali e le ampie mura percorribili, negli ultimi anni, ha ricevuto numerosi elogi e menzioni su prestigiose riviste internazionali quali NY Times, Forbes e The Guardian, per la sua bellezza e per la qualità della vita.