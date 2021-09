Esce il prossimo 1° ottobre il sesto album in studio di Salmo, si chiamerà "Flop". Nei giorni scorsi, in un unico post sui social, il rapper nato ad Olbia, ha svelato la copertina dell'album, la tracklist e anche la data d'uscita del disco.

Dai lavori precedenti agli ascolti: i numeri del rapper anticonformista

Dopo cinque album in studio, due dal vivo e un totale di 20 singoli, pubblicati tutti dal 2010 ad oggi, Salmo si appresta a pubblicare il suo ultimo progetto.

Il 2011 e il 2012 sono stati gli anni che hanno permesso al rapper sardo di farsi conoscere per il suo spirito innovativo ed il suo animo ribelle, con i due primi lavori: 'The Island Chainsaw Massacre' e 'Death USB'.

I successivi tre dischi del cantante di Olbia lo hanno definitivamente portato alla ribalta, finendo tutti e tre ai vertici delle classifiche italiane: 'Midnite' nel 2013, 'Hellvisback' nel 2016 ed infine 'Playlist', uscito a novembre del 2018, e divenuto celebre per la grande opera di promozione, portata avanti da Salmo per promuoverlo, e per le importanti collaborazioni, come quella di Fabri Fibra e di Sfera Ebbasta.

Il rapper Salmo vanta, su Spotify, quasi 3 milioni di ascoltatori mensili.

Tracklist, copertina e argomenti trattati all'interno di 'Flop'

Il rapper olbiense anche in questo caso, ha saputo sorprendere il pubblico tramite l'utilizzo di cartelloni pubblicitari 3D, dal grande impatto visivo, e tramite la simultanea ed inaspettata pubblicazione di copertina e tracklist dell'album.

La cover si ispira al dipinto realizzato nel 1868 dal pittore francese Alexandre Cabanel, 'L’Ange Dechu' (o 'L'angelo caduto').

La tracklist è composta da titoli accattivanti e, al contempo, emblematici dell'animo ribelle dell'artista; il titolo stesso dell'album invece, racchiude il senso ultimo della tematica principale del progetto: il fallimento.

L'elenco delle tracce del nuovo album di Salmo: 01. Antipatico, 02. Mi Sento Bene, 03. Criminale, 04. Ghigliottina, 05. In Trappola, 06. La Chiave, 07. Kumite, 08. Che ne so, 09. YHWH, 10. Hellvisback 2, 11. A Dio, 12. Fuori di testa, 13. Marla, 14. L'angelo caduto, 15. Vivo, 16. Flop!, 17. Aldo Ritmo.

Dal concerto ad Olbia all'annuncio del disco: un mese movimentato per Salmo

Il 13 agosto Salmo aveva fatto parlare molto di sé, a seguito del concerto gratuito, tenutosi ad Olbia, che aveva suscitato la reazione polemica di diversi artisti, uno su tutti Fedez, e il conseguente botta e risposta, molto acceso, tra i due cantanti. Il concerto, tenutosi a sorpresa e, per l'appunto, in forma gratuita, era stato organizzato dal giovane artista in solidarietà verso la Sardegna, in un'estate segnata dai numerosi incendi, che hanno devastato diverse zone dell'isola. Dopo la serata vi erano state anche diverse polemiche in merito alle restrizioni anti-pandemia.

Tutte le polemiche che sono scaturite non hanno però distolto il rapper dalla preparazione del suo ultimo lavoro, che appunto vedrà la luce il 1° ottobre.