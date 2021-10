Il 15 ottobre 2021 ha debuttato al Cinema Halloween Kills, sequel di Halloween del 2018, e film pensato per essere il terzo seguito ufficiale dell'Halloween diretto da John Carpenter nel 1978.

Halloween (2018) e Halloween Kills (2021) sono due film che hanno cercato di imparare dai (tanti) sequel che i produttori e sceneggiatori di questa nuova trilogia hanno deciso di non rendere canonici sin dall'inizio.

Uno dei problemi che alcuni dei più recenti non più canonici sequel di Halloween (1976) hanno avuto è legato alla maschera di Michael 'Mike' Myers.

"Ci sono tutte queste cose che [la maschera] deve avere", ha spiegato Christopher Nelson in un video caricato sul canale ufficiale della Universal Pictures. "C'è un piccola bolla d'aria all'angolo della bocca, il modo in cui gli occhi sono adombrati all'interno ma non all'estero, dello sporco sul naso, ciuffi di capelli arruffati. Se [queste cose] non sono lì, [la maschera] non ha la forma del '78. Questi dettagli devono essere lì."

L'importanza della maschera di Halloween

La maschera di Michael Myers è di per sè un simbolo, oltre che un'icona del genere horror, insieme alla maschera da hockey di Jason e il guanto di Freddy Krueger. Purtroppo non tutti i film del franchise di Halloween hanno saputo garantire la stessa qualità, quando si è trattato di ripensare la maschera di Mike Myers.

Christopher Nelson, direttore dell'FX per la nuova trilogia di Halloween, ha però dimostrato di essere capace di reinventarla in una maniera intelligente e coerente con il tono più dark e maturo di questi nuovi film.

Nel video Nelson dice che lui sapeva, prima di iniziare il lavoro, che la maschera sarebbe stata attentamente esaminata e quindi giudicata dai fan di lunga data del franchise, così come sapeva che loro si sarebbero aspettati accuratezza e attenzione ai dettagli.

"Sapevo che i fan di Halloween sono appassionati. Sono uno di loro."

La storia della maschera di Halloween

Il franchise di Halloween ha fatto diventare molti dei suoi fan degli appassionati di maschere, attenti ad analizzare ogni nuova versione della maschera di Mike Myers. Questo interesse dei fan ha creato una sottocorrente culturale che ha anche un risvolto economico.

È celebre il fatto che la maschera originale di Halloween di Michael Myers sia stata realizzata dipingendo di bianco e sostituendo i capelli a una maschera da Capitano Kirk, il protagonista della serie originale di Star Trek interpretato da William Shatner.

A oggi, un modello originale di questa particolare maschera da Capitano Kirk è valutato più di 10 mila dollari e la compagnia produttrice ne mette sul mercato altre di fattura più recente a prezzi inferiori. Una replica ben realizzata della maschera del protagonista di Halloween può variare nel prezzo. Spesso si parla di un valore che altalena tra i 300 e i 500 dollari, con alcuni artisti che sono riusciti a raggiungere la fama grazie alla qualità delle loro versione della maschera di Halloween.

La nuova trilogia di Halloween

Era inevitabile che una nuova trilogia portasse con sè una nuova versione della maschera, ma questa è stata intenzionalmente modellata da quella originale del 1978, anche gli sono stati aggiunti quei segni di usura di cui ha parlato Cristopher Nelson, e che sono utili a rappresentare il tempo passato, nella storia, tra il primo Halloween (1978) e l'Halloween del 2018.

"La maschera di Michael Myers è così iconica, che era molto importante che fosse autentica e onorasse l'Halloween originale", ha dichiarato David Gordon Green, regista dell'attuale trilogia di Halloween, nel 2018. "Non rifacciamola a modo nostro. Ricreiamo la maschera originale."

Il regista ha dato la priorità al rimanere fedele all'Halloween di John Carpenter, non solo in aspetti più mondani come la maschera, ma anche in cose più tecniche come la scelta di alcuni attori e l'inserire in Halloween Kills alcuni flashback ambientanti negli anni '70.

Halloween Kills è ora disponibile nei cinema e in streaming sulla piattaforma Peacock. Per ora il film si è dimostrato un successo e uno dei migliori incassi nel box office post pandemia.

Il terzo film della nuova trilogia di Halloween, ha intanto avuto una nuova data di rilascio dopo che quella di Halloween Kills è slittata per via della pandemia. La nuova data di uscita di Halloween Ends è il 14 ottobre 2022.