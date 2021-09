Blanco continua a collezionare importanti certificazioni. Il suo album di debutto "Blu Celeste" è stato pubblicato da poco, il 10 settembre, e nelle scorse ore ha ottenuto ufficialmente il disco di platino. Appena dopo poco più di una settimana dalla sua uscita aveva raggiunto il disco d'oro. Nel frattempo il cantautore diciottenne è così diventato il più giovane artista italiano a posizionarsi per sedici settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti.

Blanco: premiati 'Paraocchi' e 'Ladro di fiori'

Oltre all'album, anche il brano "Ladro di fiori" ha ottenuto la certificazione di platino, mentre "Paraocchi" è ufficialmente doppio disco di platino per le oltre 140 mila copie vendute.

Entrambi prodotti da Michelangelo, sono stati estratti come singoli dal disco di Blanco: Ladro di fiori è uscito ad ottobre 2020, Paraocchi a febbraio del 2021. Il primo è arrivato dopo il grande successo di "Notti in bianco", canzone che ha attirato sul giovane artista la curiosità di tante persone e che, ad oggi, conta il triplo disco di platino con più di 210 mila copie vendute.

In "Ladro di fiori" Riccardo (vero nome di Blanco) canta e racconta dell'amore verso la ragazza per la quale ha iniziato a fare musica; immagina di vedersi attraverso i suoi occhi, e ricorda dei grandi bouquet colorati che le regalava rubando i fiori dalle case altrui. "Paraocchi" ha la stessa carica emotiva e passionale, racconta l'amore in tutti i suoi contrasti tra inquietudine ed euforia.

Il singolo 'Blu Celeste' è disco d'oro

Da Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) arriva un'altra importante certificazione per Blanco, il disco d'oro per il singolo che dà il titolo all'intero progetto discografico "Blu Celeste". La canzone ha colpito particolarmente gli ascoltatori per il suo testo molto toccante e profondo, ma anche per l'interpretazione intima e delicata dell'artista.

E' scritta da Blanco stesso, insieme a Davide Simonetta e Michele Zocca, prodotta sempre da Michelangelo, è dedicata ad una persona che non c'è più. Dai versi si evince che si tratta di qualcuno di molto caro al cantante: "Ora sei un mio ricordo, un mio ricordo immaginario del fratеllo che vorrei, nato nel mese di acquario, sarei il pesce e tu lo squalo".

Di Blu Celeste ha inoltre colpito l'esibizione live fatta in occasione dei recenti Seat Music Awards dall'Arena di Verona. Si è trattato della prima volta per il giovane cantautore di Brescia su quel palco: nato sul maistream, ha avuto proprio lì la sua grande occasione per farsi ascoltare da un pubblico ancora più ampio, che ha così potuto scoprire e apprezzare un artista che abbatte tutte le etichette di generi musicali.